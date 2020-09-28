الوكالة الوطنية للإعلام

إطلاق مبادرة بيروت في منازل الذاكرة لترميم أبنية تراثية تضررت جراء انفجار المرفأ الاربعاء

أعلنت "مؤسسة هبة القواس" الدولية أنها بالتعاون مع "مينتور" العربية و"مجموعة اليافي" والمجلس اللبناني الالماني للثقافة والاثار، إطلاق مبادرة "بيروت في منازل الذاكرة" لترميم ابنية تراثية تضررت جراء الانفجار في مرفأ بيروت، وذلك عند السادسة والنصف من مساء الاربعاء في 30 الحالي، في الجميزة شارع باستور مقابل "لودج كلوب".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزارة الدفاع الأرمينية: مقتل 16 جنديا وإصابة مئة آخرين في اشتباكات قرة باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الأحد، عن مقتل 16 جنديا وإصابة أكثر من مئة آخرين في الاشتباكات في منطقة قرة باغ الحدودية مع أذربيجان. قالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، نقلاً عن نائب وزير الدفاع في حكومة ناغورنو قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، أرتور سركسيان، إن ستة عشر جنديًا أرمنيًا قتلوا، وأصيب 100 آخرون خلال القتال على خط التماس مع أذربيجان. يأتي هذا التصعيد بعد أن قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وكالة أنباء شينخوا

شي: الصين مستعدة لتقديم المزيد من المساعدة إلى أنجولا في مكافحة "كوفيد-19"

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن استعداد الجانب الصيني لمواصلة تقديم المساعدة إلى أنجولا بأفضل ما لديه، لافتا إلى أن الجانب الصيني سيرسل إلى البلاد مجموعة من الخبراء الطبيين لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المستقبل القريب. وخلال محادثته الهاتفية مع الرئيس الأنجولي جواو لورنسو، قال شي أيضا إن الصين مستعدة لإعطاء الأولوية للمشاركة مع الدول الإفريقية بعد نجاح أنشطة أبحاث وتطوير اللقاحات لديها والتصديق على استخدامها.