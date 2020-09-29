الجزيرة - السعودية

برئاسة الملك وتحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ستعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020 بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر تشرين الأول القادم. وستعقد القمة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث ستبني على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة والتي تجاوزت مائة اجتماع. كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.

أخبار الخليج - البحرين

"اليونسكو" تفتح باب الترشح للمنافسة على جائزة اليونسكو "الملك حمد" لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن فتح باب التقدم للمنافسة على جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها الثانية عشرة للعام 2020م، والموجهة للأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية على الصعيد الدولي، حيث سيكون موضوع الجائزة لهذا العام هو "استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز استمرارية التعلم وجودته"، كما سيكون الموعد النهائي لتقديم ملفات الترشح لنيل الجائزة هو 18 كانون الأول 2020م. بما يجعلها منسجمةً مع أهداف اليونسكو ومع توجهات مملكة البحرين في مجال التعلم الرقمي، مشيراً إلى أن العدد المتزايد من المشاركات من مختلف دول العالم في هذه الجائزة التي تبلغ هذا العام دورتها الثانية عشرة يدل على أهميتها في خدمة الإنسانية من خلال التعليم.

القدس - فلسطين

مسيرة برام الله إحياء للذكرى العشرين للانتفاضة الثانية

شارك المئات من المواطنين، بمسيرة جابت شوارع مدينة رام الله، إحياء للذكرى العشرين للانتفاضة الثانية، التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة. وانطلقت المسيرة بعد وقفة على دوار المنارة، بمشاركة شخصيات وقيادات من كافة الفصائل، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية على وقع الأغاني الوطنية الرافضة لصفقة القرن، وهتفوا بهتافات تؤكد على ثوابت الشعب الفلسطيني، والرافضة للتطبيع العربي مع دولة الاحتلال، وكذلك هتافات تؤكد على الوحدة والمقاومة الشعبية. وقال أمين سر حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة، موفق سحويل لـ"القدس"دوت كوم، "إن هذه الفعاليات وكذك الفعاليات التي جرت وكذلك القادمة تأتي في سياق الرفض الفلسطيني لكل الإملاءات، ونحن في الذكرى العشرين للانتفاضة الثانية نجدد العهد للشهداء والأسرى حتى نيل الحرية والاستقلال وفاء لدماء الشهداء والأسرى والجرحى".

الاتحاد - الإمارات

5 أسباب لريادة الإمارات العالمية

حدد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، مجموعة من الأسباب التي أدت لتصدر دولة الإمارات للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية، أهمها وجود الخطط والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل للسنوات المقبلة، ووجود الكفاءات الوطنية من أصحاب الخبرة والمعرفة، إضافة إلى تمكين الشباب ومنحهم الفرصة لتبوؤ المسؤولية في العديد من قطاعات العمل التنموية، ووجود القوانين والقرارات التي تتماشى مع المتغيرات الزمنية الراهنة وتتواكب مع الأولويات الدولية، ووضوح الرؤية والمستهدفات تجاه متطلبات المرحلة الحالية، والحرص على تنفيذ الخطط والمشاريع خلال الفترات الزمنية التي تستهدفها القيادة الرشيدة.