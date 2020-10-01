مسؤولون أميركيون يتوسطون في محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان - إهود يعاري، سايمون هندرسون، و حنين غدار – 25/9/2020

بعد ما يقارب من عقد من الجهود الدبلوماسية الحثيثة، نجحت الولايات المتحدة في التوسط لإبرام اتفاق بين إسرائيل ولبنان لبدء مفاوضات رسمية بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما. وباستثناء حدوث تغيير في موقف بيروت في اللحظة الأخيرة، من المقرر أن تبدأ المحادثات في أوائل تشرين الأول/أكتوبر بعد انتهاء الأعياد اليهودية. وبرعاية وفد أميركي، سيلتقي ممثلو الدولتين في مقر "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (اليونيفيل) في الناقورة. كما سيحضر الجلسات مقرر للأمم المتحدة بناء على إصرار لبنان، لكن ملاحظاته لن تُرفع إلى الأمم المتحدة بسبب اعتراض إسرائيل.

وتم تحقيق الانفراجة بعد أن قام مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بزيارة القدس وبيروت في وقت سابق. وللتغلب على الخلافات المستمرة بين الطرفين بشأن الأساس القانوني وشكل المفاوضات، أرسلت الحكومة الأميركية خطابات جانبية قدّمت فيها ضمانات لكلا البلدين. وتتعلق إحدى المشاكل العالقة بإمكانية الربط بين القرارات البحرية والترسيم النهائي للحدود البرية بينهما، خاصة في ما يتعلق بالمنطقة الصغيرة التي تسميها إسرائيل جبل دوف، بالقرب من مزارع شبعا على سفوح جبل الشيخ.