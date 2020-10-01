TL

في الشأن الحكومي الجمود يلف الملف بانتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة من اتصالات ويبدو أن الخيار الذي سيعتمد غير واضح بعد، وموعد الاستشارات النيابية بدوره غير معروف بعد، في وقت لا يزال الجميع يقر بأن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة.

المنار

في مجلس النواب لم تنسف التباينات الجلسة التشريعية الصباحية، فتم تدوير الزوايا بما يحفظ الأولويات، وعقدت جلسة انتجت قانوناً للإثراء غير المشروع، ونجا الدولار الطلابي، فيما رحل العفو العام إلى لجنة تعمل على صياغة قانون يمكنه اختراق الاعتبارات والتباينات بين الكتل النيابية. تباينات عادت وفرضت رفع الجلسة إلى العشرين من تشرين الأول.

nbn

في الكويت أداء لليمين الدستورية تعهد خلالها أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالعمل من أجل ازدهار بلاده فيما شيع الكويتيون سلفه بعدما وصل جثمان الراحل الشيخ صباح إلى أرض الوطن.

mtv

بالنسبة إلى قانون العفو العام مراوحة ولا جديد. فبعدما كاد القانون أن يفجر الجلسة قبل بدئها، جاء الحل الكلاسيكي القاضي بتشكيل لجنة. وكالعادة أيضاً تحولت اللجنة مقبرة القوانين، فقررت ترحيل اقتراح القانون إلى 20 تشرين الأول، أي إلى أول جلسة تشريعية تنعقد بعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب.

NTV

لا حكومة تلوح في الأفق إلى ما بعد منازلة ترامب بايدن وإلى ما بعد زيارة الروسي لبيروت على مرمى أربعة أسابيع مقبلة وإذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون يحظى بدعم روسي فإن الإيراني لن يدعه يتقدم قبل أن يطمئن إلى نتائح الصناديق الأميركية.

OTV

وفي الوقت الحكومي الضائع أو المستقطع، جلسة تشريعية، عناوينها الأساسية، عفو ساقط، وإثراء غير مشروع، وحماية ضرورية للمناطق المتضررة بسبب انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى الدولار الطالبي.

LBC

وأخيراً، أقر مجلس النواب تعديل قانون الإثراء غير المشروع، ما يعني عملياً أنه أصبح بإمكان أي مواطن متضرر أن يتقدم بإخبار أو شكوى خطية أمام القضاء، ضد كل من يعمل في الشأن العام.

الميادين

شيّعت الكويت جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفيّ أمس في مستشفى بالولايات المتحدة، وصلّى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على جثمان الأمير الفقيد.

الجزيرة

أكد مسؤول إيراني أن مستشفيات بلاده المعنية بعلاج المصابين بفيروس كورونا امتلأت عن آخرها وسط استمرار تفشي الوباء بوتيرة سريعة، في حين سجل الأردن حصيلة غير مسبوقة من الإصابات.

العربية

أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أميراً للبلاد أمام مجلس الأمة خلفاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.