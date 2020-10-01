لبنان الحر

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده قراراً قضى بـ"إقفال دائرة النفوس في البقاع الكائنة في سرايا زحلة، بدءاً من صباح اليوم وحتى صباح الثلاثاء المقبل في 6 تشرين أول بعد ثبوت إصابة إيجابية لموظف من الدائرة بفيروس كورونا".

صوت لبنان

تمنّت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل، من جميع المسؤولين المعنيين "عدم المسّ بالتحفيزات المخصصة للقطاع الصناعي والتي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 آب 2020، لأنها تشكّل حاجة ملحّة لتوفير أدنى مقومات استمرارية القطاع وإنتاجيته".

radio orient

نعت دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، "فقيد الأمة العربية والإسلامية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح".

اذاعة النور

بحث الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد المستجدات على الساحة الوطنية، وبخاصة الصيداوية مع وفد من تجمع المؤسسات الأهلية برئاسة منسق عام التجمع. وتركز البحث حول الأوضاع الصحية وتداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي وتأثير ذلك على المواطن اللبناني.

صوت المدى

أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح معزيًا بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الحابر الصباح، مستذكرًا "مزايا الراحل وتقدير اللبنانيين له ولمواقفه المؤيدة للحقوق اللبنانية، ودعمه الدائم لبنان في كافة المراحل الصعبة التي مرّ فيها".