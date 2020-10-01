قالت الأمم المتحدة، إنه لم تجر مفاوضات مع جماعة "أنصار الله" في الیمن، بهدف إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانیة، وأن المفاوضات "لا تزال جاریة مع الحوثیین، لضمان فتح المطار، ونقل المعدات والمختصین ذات الصلة بفيروس كورونا جواً"..

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني، أنهم سيرافقون قافلة سفن إغاثة إلى اليمن، داعين ممثلي برلمانات الدول الأخرى ووسائل الإعلام للمشاركة في هذا العمل الإنساني. وقال بيان صادر عن البرلمانيين إن "إيران، وعلى الرغم من كونها خاضعة لأشد إجراءات الحظر من قبل أميركا ناهبة ثروات العالم، فقد كانت رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وفقاً لمبادئ الدستور، ورسالتها الإسلامية والإنسانية".

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الأرمني زغراب مناتساكانيان، والأذري جيهون بيراموف لبحث مستجدات الوضع في قره باغ كما دعا الجانب الروسي إلى "منع الخطاب الاستفزازي" بشأن الوضع في قره باغ، مشدداً على ضرورة عودة طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض في أسرع وقت ممكن..

أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المجتمع الدولي يظهر اليوم وحدة نادرة في الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لتسوية النزاع في قره باغ.

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه بحث هاتفياً مستجدات الوضع في منطقتي قره باغ وشرق المتوسط مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

بحث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان هاتفياً مع الرئيس الإيراني حسن روحاني مستجدات الوضع في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين بلاده وأذربيجان، ولفت باشينيان انتباه الرئيس الإيراني إلى "مشاركة تركيا بشكل مباشر في الأعمال القتالية".