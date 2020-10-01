الديار/ رضوان الذيب

وصف لبنان بأنه يجلس على برميل بارود في ظل اشتباك إقليمي ودولي فوق أرضه، وأن الغاز سيفجر توترات كبرى ومصالح أميركية روسية صينية فرنسية تركية سعودية إيرانية ومن المستحيل حماية البلد في ظل الصراع على الغاز وممرات المتوسط.

الجمهورية/ جورج شاهين

رأى أن المبادرة الفرنسية بنسختها الجديدة تحتم على اللبنانيين تقديم الإشارة لاستدراج الدعم الدولي مجدداً.

ولفت إلى أن اللبنانيين إذا نجحوا في التقدم أي خطوة سيعني ذلك أنهم قادرون على استدراج المجتمع الدولي مرة أخرى لمساعدتهم.

الجمهورية/ جورج منير

كشف عن أن البعض يتحدث عن استمرار حكومة الرئيس حسان دياب في تصريف الأعمال حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون. ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان جاهلاً لأسلوب المراوغة الذي يتبعه الطاقم السياسي اللبناني والذي انقلب بعد مغادرته إلى استمرار النزاع على السلطة والاستماتة للبقاء فيها وعدم تبدل ذهنية الفساد. ووصف الصورة بأنها تبدو صعبة، والجميع يتحدث عن أخطار مقبلة، وأن هناك من يدفع في اتجاه تأمين الظروف لولادة صيغة جديدة.

نداء الوطن/ بسام أبو زيد

رأى أن الخيارات اليوم هي بين إنقاذ لبنان أو تدميره ولا وقت للتفكير أو للحسابات، لأن بقاء البلد يعني بقاء الجميع والبلد ليس ملكاً لغالبية نيابية عاجزة، لم تتعلم من التجارب السابقة بل مصرة على أن تتشكل حكومة جديدة كما الحكومات السابقة.

النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أن المبادرة الفرنسية حيال لبنان باقية لكنها لن تكون بالزخم السابق.

وكشفت عن أن السفارة الفرنسية في بيروت شهدت أعلى نسبة من تقديم طلبات للحصول على تأشيرة إلى فرنسا، وأن فرنسا تتخوف من ازدياد هجرة اللبنانيين ولا تتحمل مع الدول الأوروبية المزيد ولن تتخلى عن لبنان.

الشرق/ يحيى جابر

استبعد حصول أية تطورات من أجل إعادة الحياة إلى مجاريها الطبيعية، أو حدوث خروقات على خط الاستشارات النيابية وأن رئيس الجمهورية لن يكرر تجربة تسمية مصطفى أديب التي قال أمام عدد من زائريه إنها حصلت من دون التفاهم معه حول شكل الحكومة وتركيبتها.