روسيا اليوم

كورونا يسجل أعلى حصيلة يومية في الأردن والسلطات تحذر من فرض عزل شامل

حذر الأردن أمس الأربعاء من أنه قد يضطر للعودة إلى إجراءات العزل العام بعد تسجيل 1767 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

وقال وزير الصحة سعد جابر في بيان إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد يبلغ حالياً 11816 فضلاً عن 61 وفاة منذ ظهور الحالة الأولى في بدايات مارس الماضي.

ودعا الوزير "المواطنين للابتعاد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات لحماية أنفسهم وعائلاتهم".

وكان الأردن من أقل دول المنطقة إصابة بكورونا في شهور الجائحة الأولى، لكنه يسجل هذا الشهر أرقاماً يومية آخذة في الارتفاع على نحو مقلق، إذ يقول مسؤولو الصحة إن المملكة تواجه حالياً تفشياً محلياً.

وقال المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة إنها قد تضطر إلى فرض عزل عام شامل من شأنه أن يشل الأنشطة اليومية ويوقف الأعمال إذا جعلت الزيادة "الخطيرة" لحالات الإصابة من الصعب على السلطات الصحية التكيف مع الوضع.

وأضاف "إنه أمر لا أحد يرغب به" . وشددت الحكومة أيضاً أحكام السجن لما يصل إلى عام على كل من ينظم حفلات زفاف أو جنازات والتجمعات الاجتماعية التي يتجاوز حضورها 20 فرداً، وذلك في أحدث إجراءات تستهدف فرض الضمانات الصحية.



The jerusalem post

التحالف يواجه تمردًا مع تصويت الكنيست للحد من الاحتجاجات

صوتت حكومة الوزير بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من ليلة الأربعاء على الحد من الاحتجاجات السياسية ضد نتنياهو.

صوّت ثلاثة وزراء من حزب "أزرق أبيض" ضد القيود لكن الاقتراح لا يزال يمر بسهولة.

التغييرات تحصر الاحتجاجات أثناء الإغلاق على الأشخاص الذين يعيشون على بعد كيلومتر واحد من مقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس. حتى بعد دخولها حيز التنفيذ ، فإنها ستستمر لمدة أسبوع فقط ، وسيكون بإمكان لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست إلغاءها.

في وقت سابق في الكنيست، تمرد عضوا الكنيست عن حزب أزرق أبيض ميكي حيموفيتش ورام شيفا ضد الائتلاف وصوتوا مع المعارضة ضد التغييرات. قالت حيموفيتش إن عليها أن تتبع ضميرها.

وأشاد زعيم المعارضة يائير لابيد بحيموفيتش ، قائلاً إن لديها شجاعة أكثر من رئيسي أركان للجيش الإسرائيلي، في إشارة إلى قادة الحزب بيني غانتس وغابي أشكنازي.

تعرض أعضاء الكنيست من حزب أزرق أبيض لضغوط هائلة قبل التصويت. قالت بلاك فلاج إن نشطاءها أرسلوا 4716 رسالة نصية إلى أعضاء كنيست من حزب أزرق أبيض، قالت إحداهن إنها تلقت 681 رسالة بريد إلكتروني.

واجهت عضوة الكنيست من "يش عتيد"، غدير مريح، انتقادات من رئيس الائتلاف ميكي زوهار، الذي كان يشغل منصب رئيس الكنيست بالإنابة ، بسبب حديثها حول الحاجة إلى أن تكون قدوة للأطفال من خلال وقف الفساد المزعوم لنتنياهو.

Ynet

فرصة إسرائيل الأخيرة للتغلب على فيروس كورونا

هناك طريقتان فقط للتغلب على جائحة الفيروس: التعاون المدني الكامل أو حفظ الأمن دون التعرض للخطر. لا يوجد لدى إسرائيل حاليًا أي منهما، وهذا وضع خطير للغاية.

يميل الإسرائيليون إلى مساعدة بعضهم البعض في أي موقف دون تحفظات. كان كل إسرائيلي يأخذ شاحنته الصغيرة، ويحملها بالحلوى والسجائر والملابس الداخلية، ثم ينزل إلى أقرب قاعدة للجيش الإسرائيلي لتسليمها إلى القوات (وربما يلتقط بعض الصور).

لكن الإسرائيليين أيضًا لا يفهمون معنى الحل الوسط. كل شيء إما فضيحة أو مهرجان. إما أننا جميعًا على وشك الموت وعلينا أن نذهب إلى إغلاق تام أو أن الفيروس خدعة والجميع يقيم حفلات ضخمة.

لكن هذه المعركة طويلة ومتعبة وطويلة الأمد. إن ارتداء أقنعة الوجه الواقية في الطابور في السوبر ماركت لمدة طويلة ستمنعنا جميعًا من الاتصال بناقل الفيروس. يتطلب هذا الوباء أقصى درجات الانضباط عندما يتعلق الأمر بأوامر الصحة العامة، والتي للأسف ليست إسرائيلية.