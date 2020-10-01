الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس النواب أقر الإثراء غير المشروع معدلاً وحماية المناطق المتضررة ودعم إعمارها والدولار الطالبي وحق الموقوف في الاستعانة بمحام أثناء التحقيقات

أقر مجلس النواب اقتراح قانون الإثراء غير المشروع معدلاً، على أن "تخضع الجرائم العادية للقضاء العدلي". وأقر أيضاً اقتراح قانون الدولار الطالبي "للذين يدرسون في الخارج عن العام 2020 - 2021 وإلزام المصارف دفع مبلغ 10 آلاف دولار على سعر صرف الدولار 1515 ليرة".

وأقر المجلس اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت، وتعويض الأبنية المتضررة، إلى جانب إقرار اقتراح قانون المياه واقتراح تعديل مادة من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف في الاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية".

وكالة أنباء شينخوا

ترامب وبايدن يتواجهان في أول مناظرة رئاسية قبيل انتخابات عام 2020

وقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، على منصة في كليفلاند بولاية أوهايو في مناظرة بينهما في السباق الرئاسي لعام 2020.

افتتح مدير المناظرة ومقدم برامج في قناة (فوكس نيوز)، كريس والاس، المناظرة من خلال مطالبة ترامب بتوضيح اختيار مرشحته للمحكمة العليا، في وقت قريب جداً من انتخابات نوفمبر.

قال ترامب، الذي اختار قاضية الاستئناف الفيدرالية المحافظة إيمي كوني باريت للمحكمة العليا لتحل محل القاضية الليبرالية الراحلة روث بادر غينسبرغ، إن له الحق في الترشيح لأن الجمهوريين يسيطرون على كل من مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وقال الرئيس "سأقول لكم بكل بساطة، لقد فزنا في الانتخابات. والانتخابات لها نتائج"، و"لدينا مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ولدينا مرشحة رائعة تحظى باحترام جميع كبار الأكاديميين.

وكالة الأناضول

تونس والولايات المتحدة توقعان "خارطة طريق" للتعاون العسكري

وقعت كل من تونس والولايات المتحدة، "وثيقة خارطة طريق لآفاق التعاون العسكري التونسي الأميركي في مجال الدفاع بالنسبة إلى العشرية القادمة.

جاء ذلك في ختام جلسة مباحثات، بتونس العاصمة، شارك فيها وزير الدفاع التونسي ابراهيم البرتاجي، ونظيره الأميركي مارك إسبر، والسفير الأميركي لدى تونس دونالد بلوم، إضافة إلى مسؤولين عسكريين تونسيين وأميركيين، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.

وأوضح البيان أن هذه الخارطة تهدف إلى "الرفع من جاهزية القوات المسلحة التونسية، وتطوير قدراتها لمجابهة التهديدات والتحديات الأمنية".

وقال البرتاجي، خلال الاجتماع: "الولايات المتحدة تُعدّ شريكا متميزاً لتونس، وتجمع البلدين الصديقين علاقات تاريخية وطيدة".