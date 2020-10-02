نداء الوطن 29/9/2020

ميامي يُطيح بوسطن ويلتقي لايكرز على اللقب

أكد ميامي هيت أنه" الحصان الأسود" لهذا الموسم في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة بامتياز، بعدما بلغ الدور النهائي بفوزه على بوسطن سلتيكس 125- 113 في المباراة السادسة من سلسلة نهائي المنطقة الشرقية، ما سيضعه في مواجهة "الملك" ليبرون جيمس الذي قاده إلى اللقب في العامين 2012 و 2013.

"رولان غاروس": صعود تييم وسيرينا

بلغ النمسوي دومينيك تييم المتّوج بباكورة ألقابه الكبيرة في "فلاشينغ ميدوز" الأميركية قبل أسبوعين، الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن "الغراند سلام" في كرة المضرب، بفوزه السهل على الكرواتي مارين سيليتش 6-4 و 6-3 و 6-3 على ملاعب "رولان غاروس".

ماينتس يُقيل مدرّبه

أعلن نادي ماينتس إقالة مدربه أخيم بيرلورتسر من منصبه، بعد خسارة الفريق في المرحلتين الاوليين من الدوري الالماني لكرة القدم.

الجمهورية 29/9/2020

ليفربول يهزم أرسنال

أبقى ليفربول، حامل اللقب، نفسه شريكاً في الصدارة مع ليستر سيتي وجاره اللدود إيفرتون برصيد 9 نقاط، بعدما قلب تأخره بهدف ليحقّق فوزاً هاماً على حساب ضيفه أرسنال 3-1 على ملعب "أنفليد" في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز، فيما تجمّد رصيد الــــ" غانزر" عند 6 نقاط في فوزين خلال 3 مباريات، علماً أنّ الفريقين سيلتقيان الخميس في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنكليزية.

نداء الوطن 30/9/2020

"رولان غاروس" فوز ديوكوفيتش وكينين وخروج مدفيفديف

ضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالمياً، بقوة في مستهل مسعاه لإحراز لقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته (بعد الأولى في 2016)، بفوزه في الدور الأول على السويدي ميكايل إيمير بسهولة -6 صفر و6-2 و6-3.

نداء الوطن 30/9/2020

ريفرز يتخلّى عن تدريب كليبرز

أعلن مدرّب لوس أنجليس كليرز دوك ريفرز تخلّيه عن مهامه في الفريق، بعد خروجه المبكر من نصف نهائي الأدوار الإقصائية للمنطقة الغربية في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلّة.