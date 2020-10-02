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خطوة تاريخية على حد وصف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لتفاوض قريب بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي لترسيم الحدود البحرية، أعلن عن إطاره الرئيس نبيه بري الذي قال إن ورقة ونصف الورقة استلزمت جهودا لعشر سنوات..

المنار

رئيس الجمهورية رحب بالخطوة واكد انه سيتولى المفاوضة وفقا لاحكام الدستور، بدءا من تأليف الوفد المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض. فيما يسعى الاميركي والاسرائيلي لوضعها في خانة التأويل، عسى ان يتمكنا من تحويرها انجازا للرئيسين المأزومين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو.

nbn

شمعة عقد من السهر على ضمان عدم التفريط بكوب من ماء بحره أو حبة من تراب بره ،أطفأها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم أمس ليضيء درب المفاوض في حفظ الحقوق اللبنانية برا وبحرا وبألفين وأربعمئة سهم وحبة مسك.

mtv

فإطلالة بري لإعلان اتفاق الإطار الذي على اساسه ستبدأ مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، استدرجت جملة تساؤلات وعلامات استهجان.

NTV

انقلب المشهد من تعطيل حكومة ومبادرة فرنسية وخطوط حمر إلى خط أزرق وترسيم حدود وبلوكات مرقمة واستبدل الثنائي الشيعي، ورؤساء الحكومة السابقون وماكرون باليونيفل وأميركا وشينكر وبومبيو وخط هوف بحر وبر، اندفعا إلى الواجهة في إطار متزامن بدأه رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعلان اتفاق إطار عملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية.

OTV

من حيث الشكل، لفت التسلسل الزمني المواكب للاعلان عن اتفاق الاطار، حيث بدأ بإعلان من عين التينة، تلاه ترحيب من ‏الأمم المتحدة، فالإعلان الإسرائيلي، ثم بيان الخارجية الأميركية وموقف لمايك بومبيو… كل ذلك في موازاة ترحيب رئيس الجمهورية بما صدر، واعلانه تولي قيادة التفاوض.

LBC

أعقبت ردة الفعل الأميركية موقف اسرائيلي عبر عنه وزير الطاقة الإسرائيلي، الذي اعتبر أن "إسرائيل ولبنان سيجريان محادثات بوساطة أميركية، لإنهاء نزاع حدودي بحري طويل الأمد بين البلدين، اللذين يخوضان حربا رسميا"، مرجحاً أن تجرى المحادثات "بعد عطلة العيد اليهودية، التي تنتهي في التاسع من شهر تشرين الأول".

الميادين

جددت وزارة الخارجية السورية موقف سوريا الثابت من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن اتفاقيات التطبيع تضر بالقضايا العربية عموماً وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

الجزيرة

سجلت دول عربية بينها العراق والأردن والإمارات حصيلة يومية مرتفعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وفي تونس تظاهر الممرضون للتنديد بتردي الأوضاع في المؤسسات الصحية بسبب تفشي الوباء.

العربية

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي أن بلاده ستجري محادثات بوساطة أممية مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلعب دور جهة تسهّل عقد المحادثات التي يفترض أن تجري في بلدة الناقورة الحدودية.