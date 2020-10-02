لبنان الحر

شددت بلدية البيسارية في بيان انه على الاهالي "ضرورة التزام الارشادات الصحية وعدم التجول الا للضرورة، داعية أصحاب المحلات إلى "التزام الضوابط والاجراءات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة".

صوت لبنان

أعلن مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن "فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ رحّب بالإعلان الذي صدر عن ​وزير الخارجية​ الأميركية ​مايك بومبيو​ عن التوصل الى اتفاق اطار للتفاوض على ​ترسيم الحدود​ برعاية ​الأمم المتحدة​ وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من ​الولايات المتحدة الأميركية​"، مشيرا الى انه "سوف يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة وفقاً لاحكام المادة 52 من ​الدستور​، بدءاً من تأليف ​الوفد اللبناني​ المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة".

radio orient

استقبل ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، النواب المستقيلين: ​بولا يعقوبيان​، ​ميشال معوض​، ​نعمة افرام​، ​هنري حلو​، ​سامي الجميل​، ​نديم الجميل​ و​الياس حنكش​ في بكركي.

اذاعة النور

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ الى جلسة مشتركة تعقد يوم الاربعاء لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية​.

صوت المدى

وجه سفير الصين وانغ كيجيان كلمة إلى اللبنانيين والصينيين المقيمين في لبنان، لمناسبة الذكرى الـ71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وعيد منتصف الخريف، قال فيها: "يصادف اليوم الذكرى الـ71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وهو أيضا عيد منتصف الخريف الصيني التقليدي. يؤسفني أن أبلغكم أن سفارة الصين ببيروت قد ألغت حفلة الاستقبال التي كانت مقررة اقامتها في هاتين المناسبتين بسبب جائحة الكورونا.