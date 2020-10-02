أعلنت وزارة الدفاع التركية، القبض على 12 شخصا لديهم صلات بتنظيمات إرهابية، خلال محاولتهم العبور إلى اليونان.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده "تقف ضد قاتلي الصحفي جمال خاشقجي، وليس ضد الإدارة والشعب السعودي"، وأشار إلى أنه يجب على السعودية وتركيا التعاون لمقابلة تطلعات الأمة الإسلامية بصفتهما من أقوى دول العالم الإسلامي.

دان الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون التصعيد العسكري في منطقة قره باغ، داعين أرمينيا وأذربيجان إلى الوقف الفوري للقتال هناك.وأعرب رؤساء الدول الثلاث، في بيان مشترك منشور على موقع الرئاسة الروسية (كرملين)، عن "إدانتهم بأشد العبارات لتصعيد العنف الحاصل في خط التماس بمنطقة قره باغ".

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدعوات إلى استئناف الحوار حول منطقة قره باغ، قائلا إن السبيل الوحيد لوقف القتال هناك هو انسحاب أرمينيا من المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان. وحمل الرئيس التركي موسكو وواشنطن وباريس المسؤولية عن تجاهل قضية قره باغ على مدى ثلاثة عقود، مشددا على أن محاولات مجموعة مينسك اليوم إيجاد سبل لتهدئة الوضع في المنطقة "غير مقبولة".

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو آخر المستجدات في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، "وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء النزاع العسكري المتواصل وأيدا الوقف الفوري للأعمال القتالية، كما تم التأكيد على أن إشراك عناصر منتمين إلى جماعات مسلحة غير قانونية من مناطق أخرى في النزاع يمثل أمرا غير مقبول"..

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن لدى بلاده "معلومات دقيقة" تؤكد وجود مقاتلين سوريين أرسلتهم تركيا للقتال في قره باغ، "وهذا أمر خطير للغاية سنناقش هذا خلال الساعات القادمة في القمة الاوروبية".

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، عن إسقاط 3 مروحيات والطائرات التابعة لجيش أذربيجان خلال الأعمال القتالية المتواصلة في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين الطرفين وأن خسائر القوات الأذربيجانية خلال اليوم الأخير تقدر بـ350-360 قتيلا ونحو 600 جريح وحوالي 15 آلية مدرعة من مختلف الأنواع، وقاذفة صواريخ من طراز "سميرتش"، بالإضافة إلى ثماني طائرات مسيرة..

أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، عن إسقاط عسكرييها مروحية حربية أذربيجانية وتحطمها في أراضي إيران المجاورة.

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تعرض أذربيجان لضربة صاروخية جديدة من داخل أراضي أرمينيا.