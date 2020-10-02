نفذت القوات الحكومية في اليمن والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، أول عملية تبادل أسرى

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، عن تعرض رتل تابع للتحالف الدولي إلى هجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في محافظة الديوانية بجنوب العراق وأدى الى أضرار بإحدى الحاويات دون خسائر. واشارت من جهة ثانية الى قتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين في شمال العراق وقالت أن "القوات الامنية حاصرتهم، وعثرت على ثلاث دراجات نارية قرب نفق، كما تمت معالجة النفق وقتل من فيه من قبل سرية هندسة ميدان قيادة عمليات صلاح الدين".

أحيا المئات من المحتجين في بغداد الذكرى الأولى للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين اول عام 2019، وسط مطالبات بمحاسبة "قتلة المتظاهرين "وتقديم الفاسدين إلى القضاء وتشريع قانون انتخابات عادل".

شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد المرحلة الرئيسية لمشروع "تكتيكي بجنود" نفذته إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية.وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ردا على تصريحات تركية إن مصر لم تفرط في حبة رمل ولن تفرط في نقطة من مياهها الإقليمية، ونوه أن مصر ملتزمة بقواعد القانون الدولي عند التوقيع على أي اتفاقية..

قالت وسائل إعلام إن الحكومة السودانية ستوقع يوم السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان، اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

كشفت مراجعات مالية أجراها الطيران المدني السوداني، أن واشنطن تدين للخرطوم بمبلغ 59 مليار دولار ثمن استغلال خدمات الملاحة الجوية من قبل الخطوط والشركات الأمريكية، على مدى 27 عاما.