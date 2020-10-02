الجمهورية/ عماد مرمل

تناول قرار مجلس النواب بإقرار قانون "الإثراء غير المشروع" ونقل عن النائب إبراهيم كنعان الذي كان مِمن صاغوا هذا القانون قوله: إنّ إقرار هذا القانون يشكّل نقلة نوعية نحو تحقيق الإصلاح الجاد، لأنّه قد كسر تابو الحصانات وحقق المساواة في المساءلة والمحاسبة على مستوى الإثراء غير المشروع. وأكد أنّ شمول الرؤساء والوزراء والنواب بمفاعيل القانون، هو أمر بديهي وتلقائي، كما أضياف: "فليكن محسوماً أنّ القانون الصادر عن المجلس يسمح بملاحقة الجميع، إذا كانت هناك شبهة إثراء غير مشروع، من الرؤساء والوزراء والنواب وصولاً إلى أصغر موظف في الفئة الرابعة، وفيما خصّ القضاة قال النائب كنعان: منعاً لأي التباس قد يواجه هذا القاضي أو ذاك تمنّى الأخير على الرئيس نبيه بري خلال الجلسة التشريعية الأخيرة أن يُدوّن في محضر الجلسة التفسير الذي يلحظ اعتبار جرم الإثراء غير المشروع جرماً عادياً وشمول الملاحقة كل المسؤولين، عند الارتكاب، وهكذا كان.

الشرق/ خليل الخوري

تحدّث عن موضوع ترسيم الحدود والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل وقال: إنّ العمليّة ليست سهلة في أيّ حال ولن تكون. فالخلاف البرّي على بضعة كيلومترات يعتبر لبنان أنّ إسرائيل استفادت منها عبر رسم "الخطّ الأزرق"، الذي يتحفّظ لبنان عنه، هذا الخلاف لا يُذكر أمام خطورة الصراع على المياه الاقتصادية لكلي الطرفين، في منطقة بحرية شديدة الحساسية والصعوبة. وأضاف إنّ مسألة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ستُشكّل أحد تعقيدات المفاوضات، بالذات لأنّ الجانب الإسرائيلي يتمسّك. وأيضاً لأنّ الجانب السوري لم يُوافق، حتى اليوم، على تزويد لبنان بإقرار منه بأنّ تلك المناطق هي أرض لبنانية وليست سوريّة، كما يُثبِت التقرير الموثّق الذي أودعه لبنان في عهدة مجلس الأمن الدولي.

الديار/ فؤاد أبو زيد

تساءل ماذا يجب أن يحصل في لبنان، أكثر مما حصل منذ سنة حتى هذه الساعة، لتشعر السلطة الحاكمة بالمسؤولية وبضرورة تشكيل حكومة، وأنّ لبنان بحاجة الى الدول الصديقة والشقيقة التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه وبشكل خاص فرنسا ودول الخليج العربي، وأن معاداة هذه الدول خطيئة كبيرة نرتكبها. وفي نهاية مقاله قال إنّ فخامة رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي أقسم اليمين الدستوري ولذلك من الضروري اللجوء إليه.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إنّ كل المؤشرات تؤكّد أن مرحلة الدعم انتهت. سوق المحروقات صارت تحكمها الفوضى. لا أحد يمكنه أن يضمن استقرار الإمدادات. كل يوم بيومه سيعيش القطاع كما الناس. صباحاً قد يتوفر البنزين ومساءً قد يختفي من الأسواق. وهذا مسار سيزداد صعوبة على وقع شح الدولارات في الأشهر المقبلة.

اللواء/ لويس حبيقة

قال إنّ مشاكل لبنان كبيرة، وعدم استطاعة الاستاذ مصطفى أديب تشكيل الحكومة يشير إلى تعثّر النظام اللبناني في إنتاج ما يريده اللبنانيون من حياة كريمة ومريحة. بالرغم من وجود عراقيل خارجية، إلاّ أنّ المشكلة في لبنان هي داخلية بامتياز وسببها عدم اتفاق اللبنانيين على أكثرية الأمور الأساسية وليس السطحية فقط. وأضاف أنّ ما أنتجه اتفاق الطائف لم يعد يكفي، ولا بد من اتفاق جديد يسمح بتداور السلطة بهدوء وسرعة ويجدد ثقة الشعب بالنظام ويضخ الأمل مجدداً في قلوب وعقول اللبنانيين.