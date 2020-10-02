روسيا اليوم

فرنسا تعلن إمكانية فرض حالة الطوارئ القصوى في باريس

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن السلطات ستفرض حالة الطوارئ القصوى في باريس وضواحيها اعتبارا من يوم الاثنين، في حال استمرار تدهور الوضع الصحي المرتبط بتفشي كورونا. ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله اليوم الخميس إن "المؤشرات الثلاثة المحددة لحالة الطوارئ القصوى قد تم تجاوزها قبل ساعات قليلة" في العاصمة الفرنسية والمدن المجاورة لها. وأوضح فيران أن الإجراءات الجديدة التي سيتم فرضها في المدن التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس قد تشمل غلق الحانات والحد من حجم التجمعات. في المقابل، أكد الوزير الفرنسي أن بلاده لن تلجأ إلى فرض غرامات ضخمة أو أحكام بالسجن على منتهكي تدابير العزل.

روسيا اليوم

موسكو: لافروف وتشاووش أوغلو أيدا وقف القتال في قره باغ ورفضا إشراك مسلحين أجانب في النزاع

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم أمس، آخر المستجدات في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف ناقش بالتفصيل مع نظيره التركي التصعيد الحالي حول قره باغ، مضيفة: "أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء النزاع العسكري المتواصل وأيدا الوقف الفوري للأعمال القتالية، كما تم التأكيد على أن إشراك عناصر منتمين إلى جماعات مسلحة غير قانونية من مناطق أخرى في النزاع يمثل أمرا غير مقبول".

وذكرت الخارجية الروسية أن الوزيرين لفتا إلى وجود حاجة إلى خطوات متوازنة للغاية في سبيل تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي إلى باكو ويريفان، معربين عن استعداد موسكو وأنقرة لتنسيق خطواتهما بشكل وثيق من أجل استقرار الوضع كي تعود تسوية نزاع قره باغ إلى مجرى سلمي في أسرع وقت ممكن.

وأشار لافروف في الاتصال إلى الجهود المبذولة من قبل الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (وهم روسيا والولايات المتحدة وفرنسا)، بما يشمل البيان المشترك الذي صدر في وقت سابق من اليوم عن رؤساء الدول الثلاث، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وإيمانويل ماكرون.