الوكالة الوطنية للإعلام

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون رحب باعلان التوصل الى اتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود وسيتولى المفاوضات وفقا للدستور

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "رحب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن التوصل الى اتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة الأميركية. وسوف يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة وفقا لاحكام المادة 52 من الدستور، بدءا من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملا من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

نيبينزيا: موسكو تسعى إلى حل النزاع في قره باغ ولا تدعم أيا من الطرفين على حساب الآخر

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تسعى إلى حل النزاع في قره باغ ولا تدعم أيا من الطرفين على حساب الآخر. وقال نيبينزيا: "تركيا تدعم أذربيجان بشكل لا لبس فيه، نحن نعرف ذلك، لكن هذا لا يعني أننا في الجانب الآخر وندعم أرمينيا ضد أذربيجان. هذا ليس صحيحا. نحن نؤيد التسوية العادلة، وندعم وقف إطلاق النار، ونؤيد وقف الأعمال العدائية".

وكالة أنباء شينخوا

مقالة خاصة: شي يطرح أربعة مقترحات لتعزيز حقوق المرأة ومصالحها

طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ أربعة مقترحات لتعزيز حقوق المرأة ومصالحها. وقال شي إن المجتمع الدولي بحاجة إلى تقليل تأثير مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على المرأة، والسعي لتحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين، وضمان تقدم المرأة في طليعة العصر، وتعزيز التعاون العالمي في دفع تنمية المرأة. أدلى شي بهذه التصريحات خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة. وقال "نحن بحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص للحاجات الصحية والاجتماعية والنفسية، وكذا بيئة العمل، للعاملات الطبيات في الخطوط الأمامية".