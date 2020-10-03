TL

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الأزمة الحادة باتت وراءنا وأن مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءات المتاحة قانونا، لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد..

المنار

ان الدولار عاد الى الارتفاع برعاية من يشيع قرارات رفع الدعم عن الادوية والسلع الاساسية. اما اسس ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة والتي أعلن الرئيس نبيه بري اتفاق الاطار حولها، فقد أطرها بعض المتربصين بعنوان التفاوض مع العدو، ولهؤلاء الحاقدين والمتذاكين الذين يريدون الاستثمار بكل شيء للتصويب على المقاومة واهلها.

nbn

هو نبيه بري اللبناني المفاوض للحفاظ على الحقوق منذ أكثر من عشر سنوات. أدى قسطه إلى العلا، ورسم خطوط الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية ضمن تفاوض غير مباشر، من دون أن يتنازل لا عن كوب ماء ولا عن حبة تراب، هكذا وعد فأوفى بوعده.

mtv

من جديد: لا شيء يعلو فوق صوت الكورونا. فالفيروس الخبيث ينتشر ويتفشى في بيوتنا وقرانا وبلداتنا ومدننا في ظل تخبط رسمي واضح، وعدم وجود استراتيجية كاملة متكاملة لضبط الوضع. التصاعد اليومي لعدد الاصابات ينذر بالأسوأ.

NTV

بين تلحيم المبادرة الفرنسية وترسيم خطوط البر والبحر طارت الاستشارات النيابية الملزمة وصار اتفاق الإطار الناخب الأول في "صندوقة" ترامب ونتنياهو إعلام الطرفين سيقدم الثنائي الأميركي الإسرائيلي على أنهما دعاة السلام في اتفاق إطار مثقوب لغمه رئيس مجلس النواب نبيه بري وأدى فيه قسطه للأميركي.

OTV

في لبنان، فقرار ملتبس بالإقفال الموضعي درءا لكورونا، أعلن عنه وزير الداخلية، ليثير قراره موجة كبيرة من الرفض، عبر عنها رؤساء بلديات كثيرون، حيث جاء في نص القرار أنه “يقفل بشكل كامل، اعتبارا من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد 4/10/2020 ولغاية الساعة 9 صباحا من يوم الإثنين 12/10/2020، عدد محدد من القرى والبلدات،

LBC

"آخر الدواء الإقفال" مئة وإحدى عشرة قرية وبلدة شملها قرار وزير الداخلية بالإقفال، في محاولة لضبط انفلاش الوباء بعدما باءت كل المحاولات بالفشل في العمل على تراجع عدد الإصابات وبدء المستشفيات بالتنبيه من عدم القدرة على استيعاب حالات جديدة.

الميادين

أكد ​الكرملين​ أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ تلقى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأرمني ​نيكول باشينيان​ بحثا خلاله الوضع في منطقة ​قره باغ​ ومسألة وجود مسلحين أجانب هناك.

الجزيرة

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ انه "واثق من أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وزوجته ميلانيا سيتعافيان تعافيا قوياً، من إصابتهما بفيروس كورونا​ المستجد، وبطبيعة الحال، أعتقد أننا جميعا نرغب في أن نبعث بأحلى تمنياتنا إلى الرئيس والسيدة الأولى.

العربية

أكد كبير موظفي ​البيت الأبيض​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لديه أعراض خفيفة جراء إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لكن معنوياته جيدة"، منوهاً بأن "ترامب يتلقى العلاج اللازم، وهو يتعافى بشكل سريع".