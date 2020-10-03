لبنان الحر

أعلن ​وزير التربية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ طارق المجذوب "إلزامية الاقفال التام للمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، قبل تاريخ 12 تشرين الأول 2020، على أن يصار خلال هذا الأسبوع تقييم للوضع الصحي عبر لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية ل​​فيروس كورونا​، حينها ستُعلن آلية عودة ​المدارس​ للتدريس".

صوت لبنان

أشار الحزب "التقدمي الإشتراكي" أن "الإعلان عن اتفاق الإطار الرامي إلى بدء التفاوض حول ​ترسيم الحدود​ البحرية الجنوبية للبنان​، بما يعنيه من تحصيل حق ​الشعب اللبناني​ في مياهه وثرواته المختزنة والسطحية، وتكريس السيادة اللبنانية، هو خطوة إيجابية وموضع ترحيب من كل اللبنانيين ويشكّل عنوان أمل في زمنٍ مُثقلٍ بالأزمات والآفاق المسدودة".

radio orient

رأى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، خلال اللقاء الشهري الذي عُقد بين مصرف لبنان، لجنة الرقابة، و​جمعية المصارف، ان "​الاقتصاد​ يعاني من مشاكل كبيرة مع غياب كامل لأي معالجات، فلا الخطة الاقتصادية توضع موضع التنفيذ ولا وضوح لكيفية التعامل مع مترتبات التوقف عن الدفع (Default) الذي خلَّف صدمة كبيرة للاقتصاد وللقطاع المالي، كما أن المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ ما زالت عالقة. وإذا استمرَّت هذه الحالة لا عودة إلى النمو وإلى تنشيط الاقتصاد".

اذاعة النور

نعى نقيب الصحافة اللبنانية ​عوني الكعكي​، الصحافي ​عامر مشموشي​، منوهاً بأنه عرف "الصديق الراحل عامر مشموشي منذ 50 سنة، كان من خريجي ​كلية الاعلام​ الاوائل، ومنذ تخرجه وممارسته للعمل الاعلامي، ناضل واستمر في نضاله من أجل قيام نقابة تجمع الصحافيين وتحقق طموحهم في مستقبل آمن يؤمن لهم حياة عيش رغيد وآخرة كريمة".

صوت المدى

أشار ​وزير الطاقة​ والمياه في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ريمون غجر​، إلى أنه "عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور الوزراء والقادة الأمنيين المعنيين لمعاجلة مسألة تهريب المحروقات وتوزيعها، تقرر تكليف وزارة الطاقة والمياه الطلب من المعنيين إعداد كشفين مفصلين، الأول بأسماء الموزعين لمادة البنزين والثاني بأسماء المحطات أو الجهات التي يتم توزيع مادة البنزين عليها، على أن يتضمن الكشفين المذكورين حجم الاستهلاك أو السحب ومعدله الأسبوعي لسنوات سابقة.