وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب مصر بالتعاقد على منظومة الوعي بالمجال البحري والمعدات المتعلقة بها بعقد تبلغ قيمته 417 مليون دولار أمريكي، وتشمل الصفقة أيضا 34 برجا ثابتا و28 برج اتصالات متكاملا و12 برجا إعادة بث اتصالات و6 غرف عمليات خاصة بالقواعد البحرية ومركزي عمليات إقليمي ومركز عمليات إستراتيجي بجميع الأدوات المساعدة الخاصة بهم.

تكللت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مارك إسبر إلى المملكة المغربية بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري لمدة 10 سنوات، حسبما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي قال إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين ضد التهديدات المشتركة.

أوضح وزير الدفاع الأمريكي بأن جولته في المنطقة المغاربية "تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري مع بلدان المغرب الكبير والذي يتمحور حول محاربة الجماعات المتشددة وحفظ الأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

أعلنت حكومة أرمينيا، عن وضع وحدات قواتها المسلحة في حالة التأهب القصوى، على خلفية المواجهات المتواصلة في منطقة قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان، وأكدت وزارة الدفاع إقامة مراكز للتجنيد في القواعد العسكرية، مشيرة إلى أن وحدات الجيش المزودة بالأفراد والمعدات انتشرت في المواقع الدفاعية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسقوط نحو 20 قذيفة هاون في قرية "قره قباق" التابعة لمحافظة أصلاندوز بإقليم أردبيل في شمال غربي إيران، جراء المعارك في قره باغ المجاورة. وذكرت أن عددا من أهالي القرية غادروا منازلهم نحو مناطق مجاورة خوفا من سقوط المزيد من القذائف.

في ثالث حادث استهداف للصحفيين خلال يومين في منطقة قره باغ، أكدت وكالة "نوفوستي" الروسية تعرض حافلة تقل إعلاميين من روسيا وأرمينيا ومتطوعا أمريكيا للقصف من قبل أذربيجان هناك.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 8 مسؤولين كبار في بيلاروس، على خلفية الاضطرابات الاجتماعية التي تمر بها البلاد منذ انتخابات الرئاسة التي جرت في أب.