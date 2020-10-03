كشف قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل، وأن "البشير أبلغه صراحة من قبل بأنه سيطبع مع إسرائيل". وأضاف قائد قوات الدعم السريع أن تأييد بلاده للقضية الفلسطينية "لا يعني أن نضع السودان تحت الحصار"، مشددا على أن "مصلحة الشعب فوق كل اعتبار".

أعلنت وزارة الأوقاف في مصر، عن إنهاء خدمة عزت حسن حسن محمد سلامة إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وصلاح جمال يوسف إمام عامل بمديرية أوقاف القليوبية.

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي في مصر، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية التركية، عقب استئناف الحركة الجوية إلى المدينة بعد جائحة فيروس كورونا.

افيد ان الدفاعات الأرضية للتحالف العربي، الذي تقوده الرياض، اعترضت صاروخا بالستيا فوق سماء مديرية المخاء بالساحل الغربي لليمن.

قالت شخصيات معارضة كويتية إنها اقترحت إصلاحات انتخابية والعفو عن المعارضين، وذلك خلال اجتماعات في الآونة الأخيرة مع الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي أصبح الأمير الجديد للبلاد.