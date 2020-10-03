تناولت الصحف اليوم الملف الحكومي، إضافةً إلى إبلاغ "اليونيفيل" الجهات المعنية أنّ التحضيرات للتفاوض بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على جهوزية تامة، كما الاجتماع الشهري بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، كذلك الاجتماع بين الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والوزير المفوض بالشؤون الاقتصادية الفرنسي فرانسوا دو ريكولفيس، وأخيراً تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا يودي إلى عزل 111 بلدة.

الملف الحكومي

توقعت مصادر رسمية إعادة تنشيط الاتصالات المتعلقة بالملف الحكومي الأسبوع المقبل، بالتوازي مع التحضير لمفاوضات تحديد الحدود في 14 الشهر الحالي، "بعدما أخذت القوى السياسية فترة أسبوع لتقييم تجربة تكليف الدكتور مصطفى أديب بإيجابياتها وسلبياتها"، ورجحت أن يتم التركيز في الاتصالات على اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة تكنو- سياسية من عشرين وزيراً بينهم ستة وزراء سياسيين يمثلون الطوائف والقوى السياسية الست الكبرى".

وذكرت مصادر متابعة للملف الحكومي، ان المشاورات المرتقبة تتركز على محاولة الاتفاق على إسم الرئيس المكلف وبرنامج الحكومة حتى لا تحصل قفزة في المجهول، وأنّ ثنائي أمل وحزب الله سيبدآن الأسبوع المقبل اتصالات مع الحلفاء (تيار المردة والحزب القومي واللقاء التشاوري للنواب المستقلين والحزب الديموقراطي اللبناني) لبلورة وجهة نظر موحدة وواضحة حول الملف الحكومي قبل الاتصال بالتيار الوطني الحر للغاية ذاتها.

وكشف أحد كبار المسؤولين، انّ شخصيّة امميّة، نقلت إليه ما يفيد عن رغبة أميركية في تشكيل حكومة بصورة عاجلة في لبنان، تلتزم بإجراء الاصلاحات التي ينادي بها الشعب اللبناني، ويأتي ذلك بالتزامن مع ما نقلته مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، عن رصد فرنسي حثيث لمجريات الداخل اللبناني.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر وزاري في 8 آذار ان فرنسا ابلغت لبنان عن توجهها لإعادة تفعيل مبادرتها باتجاه تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، وهي تقوم بمسعى عربي ودولي لإعادة تسويقه، علماً أنّ مصادر مهمة ضمن الدائرة الضيقة جداً بالثنائي الشيعي نفت أن تكون فرنسا قد نقلت مؤخراً لحزب الله أي كلام جديد في خصوص إعادة تفعيل مبادرتها. وللمرة الأولى، نقل المصدر عن الثنائي تأكيده عدم ممانعته تكليف الحريري لرئاسة الحكومة.

التحضيرات للمفاوضات جاهزة

أبلغت قيادة "اليونيفيل" الجهات المعنية اللبنانية، "أنّ التحضيرات اللوجستية لانطلاق عملية التفاوض بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في مقر القيادة الدولية في الناقورة، على جهوزية تامة لاستقبال المفاوضين، مع إبداء الأمل في أن يتمكّن الطرفان من إنجاز الاتفاق النهائي سريعاً بينهما".

مبادرة لفتح حوار مع ممثّل المودعين

تم الاتفاق بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف إلى المبادرة إلى فتح حوار مع ممثّل المودعين، بمشاركة لجنة الرقابة على المصارف، وجاء في وقائع الاجتماع الشهري بين حاكم المركزي رياض سلامة وجمعية المصارف الذي عُقد أمس، تأكيد الحاكم أنّ الازمة الحادة باتت وراءنا وأنّ مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الاجراءات المتاحة قانوناً، لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد، فالرسملة والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه. ومن زاوية المترتبات على غياب المعالجات الاقتصادية وعدم وضع خطة التعافي وضع التنفيذ والإرباك الناجم عن التوقف عن دفع السندات (Default)، وتعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ورأى كذلك أن الخزينة العامة تعاني كما الاقتصاد وأن مصرف لبنان بطلب من وزارة المال واستناداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف يموِّل بالليرة من جهة أولى عجز الخزينة المستمر ومن جهة ثانية يكتتب بسندات الخزينة التي تستحق بغياب اكتتاب من أية جهة أخرى. وأعلم الجمعية أنه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية وتحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ل.ل. للدولار. وأمِلَ أخيراً أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات لحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً على الأوضاع المعيشية.

كذلك طالب الحاكم المصارف بالالتزام بمضمون التعميم 154، الهادف إلى إعادة تكوين السيولة الخارجية لدى المصارف، كما شدّد على التقيد بالمطلوب، فطالبت جمعية المصارف بإيجاد آلية لئلا يساء استعمال القانون، بانتظار تعميم تطبيقي تصدره وزارة المال.

اجتماع وزني ودو ريكولفيس

اجتمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع الوزير المفوض بالشؤون الاقتصادية الفرنسي فرانسوا دو ريكولفيس. خلال الاجتماع، جرى البحث في تطبيق خارطة الطريق الفرنسية التي تم وضعها في الأول من شهر أيلول ومختلف المواضيع الاقتصادية والمالية، لاسيما مسألة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان والموازنة والكابيتال كونترول والإصلاحات الجمركية ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ومن جهته، أكد ريكولفيس أنه لاحظ تقدّماً على هذه الأصعدة، أمّا الوزير وزني وبدوره، شدّد على أهمية متابعة الإصلاحات في المرحلة المقبلة.

أعداد كورونا تودي إلى عزل المناطق

نشرت وزارة الصحة جدولاً يظهر توسع انتشار الفايروس، وأعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1291 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42159، إضافةً إلى وفاة واحدة.

وفي هذا السياق، أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي قراراً على خلفية تفشي كورونا، بإقفال 111 قرية وبلدة بعد الاصابات المرتفعة فيها بالفايروس، في محاولة لضبط الانفلات، وسط اعتراض مؤسسات وبلدات سألت عن معيار الاقفال، وأعلنت عدم الالتزام.

ولاحقاً، أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب قراراً بإقفال المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة والوحدات الادارية والفنية التابعة للوزارة، الواقعة في نطاق القرى والبلدات المشار اليها في بيان وزارة الداخلية من 4/10/2020 الى صباح الاثنين الواقع فيه 12/10/2020.

وكانت رئاسة الجامعة اللبنانية اعلنت الاقفال الكامل لأسبوع باستثناء العمل يومين في الادارة المركزية.