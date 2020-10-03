الشرق/ يحيى جابر

تحت عنوان "بري أنجز مهمته... والتنفيذ في عهدة عون والأميركيين" كتب جابر تصدرت مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل واجهة الحدث الداخلي والدولي، بإعلان رئيس المجلس النيابي، نبيه بري أول من أمس "اتفاق الإطار" لترسيم الحدود، تاركاً من الآن وصاعداً لرئيس الجمهورية ميشال عون، استناداً إلى المادة ٥٢ من الدستور، دور تنفيذ "الأطر اللوجستية" على طاولة المفاوضات التي سيجريها الجانبان، اللبناني والاسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، وسط معلومات تفيد بتحديد الرابع عشر من الشهر الجاري، موعداً لأول جلسة تفاوض، في مقر "اليونيفيل" في رأس الناقورة، جنوب لبنان، تحت راية المنظمة الدولية.

الديار/ محمد علّوش

تناول الموضوع الحكومي ونقل عن مصادر سياسية رفيعة بأنّ المشكلة اليوم في موضوع تشكيل الحكومة ليست باسم رئيس الحكومة القادم، مضيفةً أنّ الأسابيع الماضية أوضحت أنّ الأزمة السياسية في لبنان لا تتعلق باسم رئيس الحكومة، لذلك وبحسب المصادر فلا داعي لإعطاء مبادرات التسميات أهمية. وتشير المصادر أيضاً إلى أنّ كل المعطيات الحالية تؤكد أنّ لا حكومة قريباً، وأنّ لا استشارات نيابية قريباً إلاّ بحال تغير أمر ما خلال المشاورات التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلف الكواليس الأسبوع المقبل، مشدّدةً على أنّ لا دعوة لاستشارات نيابية قبل حصول تغيرات بالمشهد الذي انتهى إليه الرئيس المكلّف مصطفى أديب.

الجمهورية/ رنى سعرتي

قالت أنّ أرقام المالية العامة التي صدرت حتى الآن تبرز أزمة عجز متفاقم، يعكس انكماشاً اقتصادياً يُنذر بكارثة، خصوصاً على مستوى التراجع الذي يسجله القطاع الخاص الذي يعني انّ مستويات البطالة سوف ترتفع باضطراد، وسيزيد الضغط المعيشي على الناس.

نداء الوطن/ كلير شكر

تكلّمت عن الجمود الذي يلف الوضع الحكومي وقالت، إنّ عاملين استجدّا على المشهد الحكومي منذ سقوط ورقة مصطفى أديب. أولهما محلي تجلى في الطرح الذي أطلقه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، من خلال مبادرته إلى ترؤس حكومة تكنوسياسية تضم أربعة عشر وزيراً اختصاصياً وستة وزراء دولة سياسيين، أما الثاني فله أبعاد إقليمية دولية وقد عبّر عنه إعلان الرئيس بري عن الاتفاق - الإطار لترسيم الحدود البحرية، واستكمال ترسيم الحدود البرية برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأميركية، وأضافت أنّه وحده موعد الاستشارات النيابية هو حجر زاوية الانطلاق في مسار التأليف، لدفع كل الأطراف إلى الكشف عن أوراقها، من خلال تسمية مرشحها الجديد لرئاسة الحكومة. كذلك قالت أنّ فخامة رئيس الجمهورية ليس بوارد تكرار تجربة تسمية مصطفى أديب من دون تحصينه باتفاق شامل حول طبيعة الحكومة ومعايير تأليفها.

اللواء/ عمّار نعمة

قال إنّ شكل الإعلان عن اتفاق الإطار لترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب اللبناني من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس الأول، مفاجأة خاصة لناحية التوقيت في ظل المناخ العام في المنطقة والعلاقة الصعبة مع الإدارة الأميركية الحالية، وأضاف أنّه اليوم بات لزاماً دستورياً أن يعود الملف الى رئيس الجمهورية الذي يصر عليه وهو سيتولى هذا الموضوع، ولن يعمل عليه وحده بل سيشرك قيادة الجيش كون أنّ هناك مسائل ذات طابع عسكري يجب مقاربتها بدقة، وبعد الانتهاء من هذه الأمور التقنية الشائكة ينتقل الموضوع إلى مجلس الوزراء.