روسيا اليوم

في ثالث اتصال خلال أسبوع.. بوتين وباشينيان يبحثان ملف المسلحين الأجانب في قره باغ

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بحثا خلاله الوضع في منطقة قره باغ ومسألة وجود مسلحين أجانب هناك.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين وباشينيان واصلا، في ثالث اتصال هاتفي بينهما خلال ستة أيام، مناقشة تطورات الوضع في المنطقة المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، مضيفة: "أعرب كلا الطرفين عن قلقهما البالغ إزاء المعلومات الواردة عن إشراك عناصر منتمين إلى جماعات مسلحة غير قانونية من الشرق الأوسط في الأعمال القتالية".

وشدد بوتين مجددا خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري للقتال في المنطقة واستئناف المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع، في سياق البيان المشترك الصادر عن الرئيس الروسي ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون (بصفة أن دولهم الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا).

روسيا اليوم

تعرض حافلة تقل صحفيين من روسيا وأرمينيا ومتطوعا أمريكيا للقصف الأذري في قره باغ

في ثالث حادث استهداف للصحفيين خلال يومين في منطقة قره باغ، أكدت وكالة "نوفوستي" الروسية تعرض حافلة تقل إعلاميين من روسيا وأرمينيا ومتطوعا أمريكيا للقصف من قبل أذربيجان هناك.

وذكر مراسل "نوفوستي" أن الحادث الذي وقع في مدينة مارداكيت لم يؤد إلى وقوع إصابات بين ركاب الحافلة.

ونشرت الوكالة لقطات توثق حجم الدمار الذي لحق بالحافلة.

ويأتي ذلك بعد يوم من إصابة أربعة صحفيين، اثنان منهم فرنسيان من فريق صحيفة "لوموند"، جراء القصف من قبل أذربيجان في بلدة مارتوني في قره باغ.

وفي وقت سابق، أعلنت أذربيجان عن تعرض مجموعة من الصحفيين بينهم أجانب للقصف من قبل الجيش الأرمني في قرية غابانلي بمقاطعة تارتار.