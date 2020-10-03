الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة: أنا مصر على استمرار دعم الدواء

اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن "من يكون بموقع المسؤولية يرى الأمور بمنظار وطني". وقال خلال حديث لتلفزيون لبنان ضمن برنامج "مشاكل وحلول": "نحن مع حقوق المستشفيات، لكننا أمام وضع صعب، وهذه مسؤولية وطنية". وأضاف: "اجتمعنا في السرايا الحكومية مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، وجرى بحث موضوع دعم الدواء، وأنا مصر على الاستمرار في دعم الدواء".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف وظريف يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف ونظيره الإيراني، أعربا خلال محادثة هاتفية، عن قلقهما بشأن تورط مسلحين من سوريا وليبيا في صراع قره باغ، وطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وتهدئة التوتر. وقالت الخارجية في بيان: "نوقش الوضع في منطقة النزاع بقره باغ مناقشة مستفيضة. وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار الأعمال العدائية الواسعة النطاق، فضلاً عن تورط مقاتلين من جماعات مسلحة غير مشروعة من سوريا وليبيا".

كما دعا الوزيران إلى وقف فوري لإطلاق النار وتهدئة التوتر ومنع الاستفزاز والعنف.

وكالة أنباء شينخوا

قوات حفظ السلام الصينية تزيل الأنقاض من ميناء بيروت

قوات حفظ السلام الصينية تزيل أنقاض انفجارات ميناء بيروت في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث قال كبير المهندسين بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لي جي قوانغ يوم أول من أمس إن 42 من قوات حفظ السلام الصينية يساعدون في تنظيف الميناء بعد الانفجارات الضخمة.