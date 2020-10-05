الجمهورية 29/9/2020

كورونا يصبح أكثر قدرة على العدوى

حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه" من المحتمل جداً" أن تبلغ حصيلة وفيات كوفيد – 19 المليونين في حال عدم القيام بكل ما يلزم.

فيروس كورونا تطوّر: توصلت دراسة جديدة إلى أنّ فيروس كورونا المستجد حدثت له طفرات وأصبح أكثر قدرة على العدوى، وذلك وفقاً لباحثين من مستشفى Houston Methodist Hospital. ووفقاً لمؤلف الدراسة جيمس موسر، من مستشفى هيوستن ميثوديست فإنّ هذا الوباء المستجد ( واسمه العلمي سارس كوف 2) مستقر نسبياً، ولكن مع انتشار العدوى على نطاق واسع أتيحت للفيروس فرص كثيرة للتحور، ربما مع عواقب مميتة.

الأعداء الثلاثة: مع موجة الزكام والإنفلونزا السنوية التي ستبدأ قريباً مع حلول فصلي الخريف والشتاء، تبرز تساؤلات عما سيحدث عندما تجتمع مع فيروس كورونا. وحتى كورونا يخضع للتقلبات بحسب الفصل السنوي كما هي المعلومات المتوفرة حتى الآن. ففي الشتاء" تشعر فيروسات البرد بأجواء إيجابية" لأنّ الهواء البارد والجاف يقدمان ظروفاً مثالية لانتشارها، كما أنه من الصعب تهوية الغرف بانتظام وبشكل مكثف، وسيكون ذلك إجراء اضافياً لمواجهة الفيروس وتقييد الخطر الناجم عن الهواء.

المناعة: حالة الضعف العام لنظام المناعة بسبب الإصابة بالإنفلونزا قد ترفع لدى المريض قابلية استقبال عدوى فيروس كورونا.

النهار30/9/2020

"فلاش 20" جهاز صيني لكشف فيروس كورونا ب30 دقيقة

تطوّر شركة صينية "أسرع آلة في العالم" لاختبارات فيروس كورونا وتخطط لغزو أوروبا وأميركا. وهذه الآلة التي أطلق عليها "فلاش 20" بكلفة 300 ألف يوان 38 ألف أورو والتي يمكنها التعامل مع أربع عينات في الوقت نفسه، تكشف وجود فيروس كورونا من عدمه. تصدر نتيجتها خلال نصف ساعة ويتلقاها الشخص الذي خضع للاختبار مباشرةً على هاتفه. وقالت مؤسّسة شركة "كويوتي" المطورة للجهاز، "يمكن استخدام الآلة في المستشفيات في قسم الطوارئ. وناهيك بالسرعة والدقة لـ"فلاش 20" يتمتّع هذا الجهاز بسهولة الاستخدام.

الشرق الأوسط30/9/2020

التحفظ يخيم على أسواق الأسهم قبل المناظرة الأميركية

خيّم التحفّظ على تعاملات أسواق المال الرئيسية يوم الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأميركية. وفيما بدت بعض علامات التقدّم في المحادثات بشأن مشروع قانون لمساعدات فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة، تبنّى معظم المستثمرين موقف الترقب والانتظار قبل المناظرة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس قبل خمسة أسابيع من الانتخابات. وفي أوروبا، انخفضت الأسهم عند الفتح مع تلاشي التعافي الذي حقّقته في الجلسة السابقة في ظل استمرار حذر المستثمرين.