TL

"كون معنا- نحنا حدك"، شعار مختصر أطلقه الوزير حسن لمواجهة وباء كورونا المنتشر على كامل مساحة الوطن، ولم تعد تكفي معه الإجراءات القسرية بل تلك النابعة من الوعي الجماعي.

المنار

أشبه بالاختبار، كان اليوم الأول من الإقفال الجزئي لمئة وإحدى عشرة بلدة ومدينة في مسار تتبع انتشار فيروس كورونا.

nbn

محركات الملف الحكومي ما زالت "مكربجة"، على الأقل في العلن، بحيث يصعب وضع رسم تشبيهي لسيناريو جدي ينتشل التأليف من غيبوبته، وإن كان البعض يأمل بحذر انطلاق حراك سياسي على هذا الخط منتصف الأسبوع المقبل.

mtv

حكومياً، لا جديد ولا حركة مشاورات، لا ظاهرة ولا خفية. فكأن الأطراف السياسية كلها فقدت الأمل بإمكان إحداث خرق داخلي للأزمة، وسلمت بأن عليها انتظار نتائج الانتخابات الأميركية.

NTV

الرابع من تشرين كان لهيبه على ذوي الشهداء كالرابع من آب. الحرقة نفسها، لحظات العصف عينها، ونسيم تشرين الخريفي لم يلفح عيون آب الدامعة. وفي ذكرى شهرين على رحيل شهداء انفجار بيروت، طارت الذكرى ببالونات بيضاء في سماء مدينة شهدت على حرقهم.

OTV

كارثة المرفأ صار عمرها شهرين، لكن كشف حقيقتها مهما تأخر، لن يطول. فالقضية في عهدة المجلس العدلي، وأنظار كل لبنان تترقب النتائج المطلوبة سريعاً، بلا تسرع، ومن دون تعمية أو لف ودوران.

LBC

عندما يعلن أحد أطباء أكبر مستشفيات بيروت، أن المستشفى لم يعد يتسع لأي مريض كورونا، وأن الكابوس الذي تخوفنا منه أصبح واقعاً، نكون دخلنا في نفق الكارثة.

الميادين

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل على "تدمير إسرائيل، لمصلحته الشخصية وبقائه في الحكم".

الجزيرة

دعت ​السفارة الإيرانية​ لدى ​أذربيجان​، جانبَي النزاع في ​قره باغ​ إلى "الالتزام بالقانون الإنساني الدولي"، مبديةً إدانتها لـ"أيّ انتهاك لحقوق الأبرياء، وكذلك تدمير وإلحاق الأضرار بالأماكن والمرافق والممتلكات المدنيّة".

العربية

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ​الكويتية، لـ"وكالة الأنباء الكويتية - كونا"، عن "ترحيب الكويت بالتوقيع على اتفاق السلام الّذي تمّ أمس السبت في مدينة جوبا بجنوب ​السودان​".