لبنان الحر

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​ أن التفاوض مع ​إسرائيل​ لم يكن علني وبشكل واضح من قبل ويطرح سؤال عريض ما هو حق ​لبنان​؟

صوت لبنان

رفض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إعطاء الإذن بملاحقة ‏هدى سلوم ومثولها أمام القضاء.

radio orient

سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني: "كيف تصدر الحكومة قراراً بالإقفال من دون التنسيق ‏مع البلديات، وكيف تطبق البلديات هذا القرار من دون فهم مضامينه؟

اذاعة النور

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ أن ​المجلس النيابي​ لا يجب أن يكون شعوبياً في مسألة التشريع، في المقابل لا يجب أن يقيد نفسه بالشكليات من دون أن يبذل جهداً لتكييف النص التشريعي مع مصلحة المواطنين.

صوت المدى

دعا النائب طوني فرنجية إلى التعويل على اتفاق الإطار حول ترسيم الحدود ‏الجنوبية، الذي أعلن عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.