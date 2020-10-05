أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية عن إلغاء جميع الرحلات التابعة لشركات الطيران المحلية والتركية، المتجهة من إيران إلى تركيا حتى إشعار آخر. وعزا البيان أسباب هذا القرار إلى الإجراءات والتعليمات الوقائية لمكافحة وباء كورونا.

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال مع نظيره الأرمني، زوغراب مناتساكانيان، ضرورة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ في أسرع وقت ممكن. وأكد لافروف استعداد روسيا "للإسهام في إعادة طرفي عملية التسوية في ناغورني قره باغ إلى الإطار السياسي الدبلوماسي تحت رعاية رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتوافق مع البيان المشترك الصادر عن رؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا".

أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن بلاده ستحاول إعادة تطبيع العلاقات مع الشعب الأرمني بعد تحرير الأراضي المحتلة. وأن "شرطنا لوقف إطلاق النار يتمثل في عرض أرمينيا أجندة زمنية لسحب قواتها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة في ناغورني قره باغ سيتم تطبيقها عملياً. وأعلن السيطرة على مدينة جبرائيل الواقعة تحت سيطرة الأرمن منذ انهيار الاتحاد السوفياتي .

ذكرت المتحدثة باسم وزارة دفاع أرمينيا، شوشان ستيبانيان، أن الأنباء عن سيطرة أذربيجان على جبرائيل كاذبة. كما نفت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ، صحة إعلان علييف عن سيطرة القوات الأذربيجانية على قرية ماداغيز في منطقة تارتار، وطلبت القوات العسكرية في قره باخ من سكان مدن آذرية إخلاءها لأنها ستقوم بقصفها بعنف.

استبقت الولايات المتحدة الأميركية الاستعراض العسكري الكوري الشمالي المقبل بمناسبة ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم، بتنظيم تدريب عسكري مؤخراً ومهام استطلاع في محيط شبه الجزيرة الكورية. وتحسباً للاستعراض العسكري الكوري الشمالي، قالت الوكالة الكورية الجنوبية للأنباء، "من المفترض أنه تم نشر طائرات المراقبة لجمع المعلومات الاستخبارية ومراقبة أي تطورات في ما يخص العرض العسكري القادم المتوقع إجراؤه في العاشر من أكتوبر الجاري في بيونغ يانغ، احتفالاً بالذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم بالشمال".

أفادت استطلاعات الرأي التي أجرتها NBC News / WSJ بأن تقدم المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن على المستوى الوطني قفز 14 نقطة بعد المناظرة الأولى مع الرئيس ترامب.