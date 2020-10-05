أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، أن وفد دمشق لن يناقش، أثناء لقاء اللجنة الدستورية السورية في جنيف، قضايا تتعلق باستقرار سوريا، معتبراً أن مناطق ودول كثيرة تفرض عليها واشنطن دساتير تدفع بها إلى الفتنة والفوضى وليس إلى الاستقرار. وأن الحكومة السورية لا تقبل هذا المنهج وترفض التفاوض حول قضايا تخص استقرار سوريا.

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، هاتفياً، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية. وأكد شكري على موقف مصر الداعم لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا الشقيقة واستقلال قراراها الوطني، وذلك على ضوء تواصل القاهرة مع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، وبما يضمن العمل على إنهاء الصراع في سوريا، وتأكيد مصر على ضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية..

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، واين ماروتو، أن قوات التحالف نفذت غارات جوية استهدفت معسكرات التنظيم في البادية السورية. واعتبر أن التحالف و"قوات سوريا الديمقراطية" تظل القوة الأكثر قدرة على منع "داعش" من شن هجمات في سوريا وخارجها.

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، محاولة تسلل شخصين من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية، وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، "إن المنطقة طبقت قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات الأمنية المختصة".

ألقت المخابرات العراقية القبض على مسؤول ما يسمى جهاز استخبارات داعش في بغداد، وكذلك على معاونه.

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن "التوصل لخيوط مهمة" بشأن المسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد.

برأت محكمة الجنايات الكويتية الناشط والكاتب السياسي الكويتي عبد الله النفيسي، من دعوى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا الحكم يعد من أوائل الأحكام من هذا النوع التي تصدر في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح.