النهار/ ابراهيم بيرم

كتب عن اللقاء الذي جمع السفير الفرنسي برونو فوشيه والمسؤول عن العلاقات الخارجية في حزب الله عمّار الموسوي، لافتاً إلى أنّ مصادر الحزب تحدّثت عن أنّ باريس تقترب من طرح حزب الله الداعي إلى حكومة تكنوسياسية، وأنّ تحركات المبادرة الفرنسية باردة حالياً والفرنسيون ليسوا في صدد استئناف المبادرة كما في شكلها السابق وهم يحاولون استخلاص النتائج والعبر ممّا حصل مع مبادرتهم ليبنى على الشيء مقتضاه.

الأخبار/ ابراهيم حيدر

رأى أنّ المرحلة الفاصلة بين المفاوضات وإنجاز الانتخابات الأميركية، ستحدّد شكل الحكومة في النهاية، بعدما تبيّن أنّ الفرنسيين يعملون على إعادة تقييم طريقة متابعتهم للأزمة اللبنانية وملف تشكيل الحكومة، في وقت تمكّنت واشنطن عبر ضغوط العقوبات وغيرها من انتزاع موقف لبناني بالموافقة على المفاوضات وإعادة دفع هذا الملف بإشراك رئيس الجمهورية والجيش اللبناني من دون أن يعني ذلك أميركياً وقف الضغوط والعقوبات.

نداء الوطن- دون توقيع

تساءل عمّا إذا سيقنع الرئيس نبيه بري رئيس الجمهورية بالانفتاح على الرئيس سعد الحريري؟ وتوقّع أن يعمد الرئيس بري إلى تشجيع الرئيس عون على الخوض في نقاش مباشر مع الرئيس سعد الحريري حول مسألة التكليف والتأليف لاسيما أنّ رئيس المجلس يعتبر أنّ عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة يبقى الأفضل والأنسب.

الجمهورية/ جوني منير

اعتبر أنّ زيارة وزير الخارجية الروسي لافروف إلى لبنان نهاية الشهر الحالي والتي يعوّل عليها الفرنسيون قد لا تكون على قدر آمال الفرنسيين واللبنانيين. ولفت إلى أنّ إسرائيل تقف وراء إعادة إحياء داعش في لبنان وبدا أنّ هنالك بصمات إسرائيلية في الخليّة التي جرى اكتشافها أخيراً.

الديار / ابتسام شديد

نقلت عن مصادر ديبلوماسية قولها إنّ لفرنسا أهداف ومصالح، فهي تريد البقاء في لبنان وبسط النفوذ في شرق المتوسّط في خانة التنافس مع العدو التركي، كما أنّ هناك التقاء مصالح مع حزب الله. ولفتت إلى أنّ فرنسا تتخوّف من انهيار لبنان ومؤسّسات الدولة ومن الفوضى والحرب الأهلية، وهي تعمل على مسارين من أجل منع الانهيار.

الديار/ صونيا رزق

كشفت عن أنّ موسكو ستفتح أبواباً سياسية باتجاهات عربية إقليمية ودولية، وقد تساعد هذه الأبواب على الانفتاح والحلول للأزمة اللبنانية التي وصلت إلى طريقٍ مسدود. وقالت إنّ روسيا تطمح إلى القيام بدورٍ فاعل في لبنان ودول المنطقة لكنّها لا تستطيع الحدّ من النفوذ الأميركي أو لجمه.

اللواء/ دون توقيع

أشار إلى أنّ فريق العهد يعتبر أنّ الحكومة الجديدة إذا تشكّلت ستبقى إلى نهاية العهد وتترتّب عليها مسؤوليات في مرحلة انتقالية، تتخطّى قانون جديد للانتخابات أو انتخابات نيابية مبكرة أو في موعدها. وسأل من سيضع إطار تفاهم لولادة حكومة المهمات الكبيرة في تاريخ ما بعد الطائف؟