روسيا اليوم

حكومة الوفاق الليبية: أردوغان والسراج أكدا على الحل السياسي للأزمة في ليبيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في لقاء في اسطنبول، على الحل السياسي للأزمة في ليبيا، واتفقا على توسيع التعاون بين بلديهما.

وقالت حكومة الوفاق الوطني في بيان، إن اللقاء جرى "في إطار عملية التشاور والتنسيق وتبادل الآراء بين البلدين"، بمشاركة مسؤولين كبار من الطرفين، حيث تناولت المحادثات "مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك".

وجدد الجانبان خلال المحادثات، حسب البيان، "التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار مخرجات مؤتمر برلين"، وقال السراج في هذا السياق: "في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي فإننا سنواصل رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ مستفيدين في ذلك من التجارب السابقة".

وأضافت حكومة الوفاق الوطني الليبية أن الاجتماع استمر لساعتين وبحث كذلك "التعاون الأمني والعسكري وبالأخص في مجال بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم في هذا الشأن، والموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر 2019".

واتفق الجانبان على أن "تشهد المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، وإعطاء الأولوية لمساهمة الشركات المتخصصة في مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والبدء بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعي الكهرباء والصحة، لإيجاد حلول جذرية للمشاكل في القطاعين بكفاءة وفي زمن قياسي".

وتعتبر تركيا الداعم الخارجي الأكبر لحكومة الوفاق الوطني الليبية في مواجهتها مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصرياً. وسبق أن أعلن السراج، في سبتمبر، عزمه ترك منصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتسليم السلطة لطرف آخر أواخر أكتوبر.

The Jerusalem Post

مدينة نيويورك تغلق 9 أحياء تحتوي على عدد كبير من السكان الأرثوذكس

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو الأحد أن المدينة ستعيد فرض إغلاق كوفيد ، والذي سيشمل إغلاق المدارس والشركات غير الضرورية، في العديد من الأحياء التي يسكنها عدد كبير من السكان اليهود الأرثوذكس. فتحت المدينة لتوها جميع المدارس العامة الأسبوع الماضي. حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، سيستمر الإغلاق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع في أجزاء من فار روك اوي، كوينز، وكوي غاردنز؛ وأجزاء من بورو بارك ، ميدوود ، جريفسيند ، بينسونهورست وشيبشيد باي في بروكلين . ثبت أن 3 ٪ على الأقل من الذين تم اختبارهم في تلك المناطق نتيجتهم إيجابية في الأيام الأخيرة. جاء هذا الإعلان في اليوم الثاني من عطلة عيد العرش، عندما لا يستخدم اليهود الأرثوذكس الكهرباء ولن يتلقوا أخبارًا عن الإغلاق المقبل حتى غروب الشمس يوم الأحد. اليوم ، للأسف ، ليس يوم للاحتفال. قال دي بلاسيو يوم الأحد "اليوم هو يوم أكثر صعوبة"، مضيفًا أن المدينة ستتخذ "إجراءات أقوى مما كان علينا القيام به في عدة أشهر". قال رئيس البلدية إن دور العبادة ليست بعد جزءًا من خطة الإغلاق ويمكن أن تظل مفتوحة، رغم وجود قيود. قال العمدة إنه يراقب 11 منطقة إضافية اقتربت من نسبة 3٪ الإيجابية. سيتم إغلاق الصالات الرياضية والمسابح الخارجية في تلك المناطق ، لكن ستبقى المدارس مفتوحة. وكان دي بلاسيو قد هدد في السابق بهذه الخطوة وتعهد بزيادة التواصل مع السكان الأرثوذكس. ازداد ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة بعد التهديد، لكن بعض السكان قالوا إن القصة كانت مختلفة في الداخل.

Ynet

إسرائيل تسجل رقماً قياسياً من حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا

نقل حوالي 890 مريضاً إلى المستشفى في حالة خطيرة، من بينهم 215 مريضاً يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي واحتلت إسرائيل المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا للفرد. تم إدخال حوالي 890 مريضًا إلى المستشفى في حالة خطيرة ، من بينهم 215 مريضًا يتلقون مساعدة في الجهاز التنفسي من أجهزة التنفس الاصطناعي وتوفي 21 إسرائيليًا منذ منتصف الليل بسبب مضاعفات كوفيد 19 ، مما رفع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1707 حالة وفاة. أجرت السلطات الصحية 12149 اختبارًا لفيروس كورونا بحلول مساء الأحد ، وهو رقم منخفض نسبيًا ليوم الأحد ، وأسفر اختبار واحد من كل عشرة اختبارات عن نتيجة إيجابية. تستمر هذه الأرقام، إلى جانب الأرقام من الأيام السابقة، في اتجاه هبوطي في معدل الإصابة بالفيروس - حيث انخفض من 15٪ إلى 10٪ فقط في غضون أيام. انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا النشط أيضًا إلى أقل من 70 ألف حالة لأول مرة منذ أسابيع ويبلغ الآن 69248 مريضًا ما زالوا يكافحون الفيروس. تحتل إسرائيل المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس للفرد ، حيث أصيب واحد من كل 35 إسرائيليًا بالفيروس هذا العام ، وبالمقارنة ، أصيب واحد من كل 44 مدنيًا في الولايات المتحدة بالفيروس ، أي واحد من كل 107 في المائة في السويد ، وواحد من كل 186 مدنياً في إيطاليا. دول مثل قطر والبحرين لديها معدلات إصابة أسوأ للفرد ، حيث أصيب واحد من كل 22 و 24 مدنياً بالفيروس في كل دولة على التوالي.