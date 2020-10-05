الوكالة الوطنية للإعلام

أمير الكويت التقى الحريري

"استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الرئيس سعد الحريري يرافقه الوزير السابق الدكتور غطاس خوري والمستشار فادي فواز، حيث قدم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كما قدم الرئيس الحريري العزاء إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من الشيوخ.

وكالة الأناضول

الرئاسة التركية: المجلس الرئاسي الليبي قد يتحول لهيكل جديد

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن المجلس الرئاسي الليبي يمكن أن يتحول إلى هيكل جديد. وفي مقابلة مع قناة "7" المحلية أوضح قالن أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري مباحثات مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج. وأضاف: "الرئيس سيجري مباحثات مع السراج ويمكن أن يتحول المجلس الرئاسي هناك بليبيا إلى هيكل آخر". وأشار إلى أهمية تسجيل الأمم المتحدة اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا العام الماضي. وأوضح أن تسجيل الأمم المتحدة أظهر بوضوح أن الاتفاقية مع ليبيا تحظى بالقبول على صعيد الأعراف الدولية. ولفت إلى أن فائز السراج لم ينفصل بعد عن رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، وأنه ينوي الاستقالة من منصبه أواخر الشهر الحالي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا والولايات المتحدة تجريان مباحثات اليوم حول الاستقرار الاستراتيجي

تجري روسيا والولايات المتحدة، مباحثات حول الاستقرار الاستراتيجي في العاصمة الفنلدية هلسنكي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "سيتم عقد المشاورات ليوم واحد اليوم في هلسنكي وستكون استمرارًا للمباحثات التي جرت في الصيف". وأكد ريابكوف أنه: "ستتم مناقشة معاهدة ستارت مع المبعوث الأميركي الخاص مارشال بيلينجسلي". في وقت سابق من الشهر المنصرم، أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن جاهزية روسيا لتمديد اتفاقية "ستارت 3"، مؤكداً على أن إنهاء المعاهدة سيكون خطأ فادحاً.