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"الملف الحكومي حضر جواً بين الرئيسين عون وبري على متن الطائرة التي أقلت الوفد الرئاسي إلى الكويت اليوم لتقديم واجب التعازي بأميرها صباح الأحمد الصباح ويبدو أن هذه المحادثات حركت الجمود إذ إن الرئيس عون يتجه إلى تحريك الملف هذا الأسبوع ويوجه الدعوة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل .

المنار

البرمجة اللبنانية لم تكن على الموجة الحكومية، فانقسمت المتابعة في الساعات النهارية بين الإقفال الجزئي في يومه الثاني، وزيارة الرؤساء الثلاثة الكويت لتقديم التعازي بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح. وإلى أن يتبين ما دار من كلام على متن الطائرة التي أقلت الوفد الرئاسي ذهاباً وإياباً، تؤكد المصادر أن الاتصالات في الملف الحكومي تجري في أكثر من اتجاه.

nbn

فيما الجمود يسيطر على خط التحركات في الملف الحكومي فإن الاستعدادات جارية لانطلاق المفاوضات من أجل ترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والتي ستبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري.

mtv

تخبط على الأرض، مفاوضات في الجو، وترسيم في البحر. إنها ثلاثية تختصر الوضع اليوم. فعلى الأرض، الواقع الاقتصادي - الاجتماعي يسوء يوماً بعد يوم ويتدهور ، ولا سيما بعدما وضعت آلية رفع الدعم عن السلع الأساسية على نار حامية. وهو أمر بدأ يواجه بتحركات مكثفة وضاغطة من قوى مؤثرة كثيرة.

NTV

كما في الترسيم على الأرض كذلك ترسيم حدود سياسية في السماء. وفي الرحلة الرئاسية لتقديم واجب التعازي إلى دولة الكويت بوفاة أميرها، الرئيسان ميشال عون ونبيه بري متجاورين لست ساعات ونصف ذهاباً وإياباً معاً في الأجواء كحبيبين لدودين.

OTV

من هو الرئيس المكلف العاقل؟ هذا هو السؤال المحوري بعد زيارة التعزية الرئاسية لدولة الكويت، التي أقلت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه على طائرة واحدة، ما وفر فرصة إضافية لمشاورات لامست الملف الحكومي، وسط أجواء تحدثت عن إيجابيات، ولو من دون حسم.

LBC

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