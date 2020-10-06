لبنان الحر

أشار الوزير السابق ​يعقوب الصراف​ إلى "أننا أصبحنا نخطئ بين التحقيق والتقرير، وعلى الجهات التي قامت بالتحقيقات أن تقدمها للقضاء اللبناني، والتي على أساسها سيبني المحقق العدلي استراتيجية ما حصل".

صوت لبنان

اشار عضو كتلة التنمية و التحرير النائب ​فادي علامة​ الى ان "‏الخوف اليوم أن نتجاوز في ​لبنان​ الحالة الإيطالية والإسبانية بما خص وباء ‎كورونا إذا إستمرينا بالتعاطي على هذا النحو من عدم الجدية"، وشدد علامة على ان "المطلوب من الجميع مؤسسات خاصة وعامة وأفراد الإلتزام بإجراءات ​الوقاية​ والحماية والتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".

radio orient

اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان ان ‏‏"البلد في مأتم دائم، الحكومة مستقيلة وغائبة عن الوعي، والمسؤولون لا يلتقون إلا في الطائرة لتقديم ‏التعازي العوض بسلامة اللبنانيين".‏

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي حسن خليل، إلى أن "الرئيس سعد الحريري قدّم ثلاثة أسماء لترؤس الحكومة هم محمد الحوت والقاضي غسان عويدات ومصطفى أديب وكان يفضل أديب من بينهم".

صوت المدى

وجه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "شكراً كبيراً لإدارة مستشفى أوتيل ديو، للفريق الطبي ‏وللممرضات والممرضين وللمعاونات والمعاونين .. ولكل عناية ولكل بسمة خففت من وطأة الوباء".‏