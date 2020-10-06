الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين يوافق على عدد من القرارات للمجلس الصحي السعودي

رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة صدور الموافقة على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، مثمنًا الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة. وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس على اهتمامهم ومتابعتهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقًا لأحدث الأساليب والمعايير العلمية.

الاتحاد - الإمارات

السودان سيوقع على اتفاقية سلام تاريخية

يوقع السودان وعدة جماعات متمردة على اتفاقية سلام في وقت لاحق تهدف لحل عقود من الصراعات الإقليمية التي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.

ووقعت ثلاث جماعات رئيسية على اتفاق مبدئي فصيلان من إقليم دارفور بغرب البلاد وفصيل ثالث من جنوب البلاد وذلك بعد محادثات سلام استمرت عدة أشهر في دولة جنوب السودان المجاورة.

ووافقت في الشهر الماضي جماعة، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على إجراء محادثات جديدة تستضيفها جنوب السودان. ولم تشارك الحركة في محادثات السلام التمهيدية.

الدستور الأردنية - الأردن

الطيران العماني يقدم تغطية تأمينية مجانية ضد فيروس كورونا لضيوفه المسافرين

في خطوة تعكس إلتزام الطيران العماني تجاه الحفاظ على صحة وسلامة مسافريه يوفر الطيران العماني الناقل الوطني لسلطنة عمان تغطية تأمينية مجانية ضد فيروس كوفيد-19 لضيوفه، والتي تشمل تغطية تكاليف العلاج والحجر الصحي الوقائي المرتبط بالمرض.

يمكن للضيوف المسافرين الإستفادة من هذه التغطية التأمينية المجانية عند الحجز للسفر على متن الناقل بعد تاريخ 1 تشرين الأول 2020 عبر موقع الطيران العماني أو مركز الإتصالات التابع له، بالإضافة إلى مكاتب السفر المعتمدة. حيث تسري هذه التغطية المجانية لغاية 31 مارس 2021.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن التغطية المجانية ضد فيروس كوفيد-19 ، يمكنكم زيارة موقع الطيران العماني omanair.com

ويلتزم الطيران العماني بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل وخلال وبعد كافة رحلاته لضمان تجربة سفر آمنة ومطمئنة لضيوفه المسافرين. ويتوجب على المسافرين على متن الناقل الوطني إرتداء الكمامات في مطارات عمان وعلى متن رحلات الطيران العماني. هذا وسيقوم الناقل بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي خلال مراحل الصعود والهبوط من الطائرة كما وسيرتدي كافة أفراد الأطقم الجوية الأردية الطبية الواقية إلى جانب تقديم خدمات ضيافة معدلة لضمان السلامة، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تضمن سلامة الضيوف المسافرين والأطقم الجوية في كافة الأوقات.