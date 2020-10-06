الجمهورية/ طوني عيسى

قال إنّه وللمرّة الأولى تخرج قوات "اليونيفيل" من جنوب خط الليطاني، وهي ما تزال في بيروت منذ أكثر من أسبوع، بآليّاتها الثقيلة، تنتشر في المرفأ وتساعد الجيش. وأضاف أنّه ربما يقال: أنّ "اليونيفيل" لا تُقدّم كثيراً ولا تؤخّر، لا في رفع الأنقاض ولا في ضبط الحركة غير الشرعية وهذا صحيح بمقدار معيّن. لكن، مغزى الخطوة يكمن في مكان آخر. وعلى الأرجح، سيرضخ لبنان للوصاية الدولية تدريجاً. وستكون وضعية اليونيفيل جزءاً من هذا الاتجاه، وللتذكير، أنّ الأميركيين يمسكون اليوم بالقرار المالي والمصرفي في لبنان، وبدعم الجيش، وبالوساطة مع إسرائيل.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

قال إنّ المبادرة الفرنسية تستمر على وقع الدخول الأميركي على خط الوضع اللبناني وخصوصاً بعد ‏عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، ونقل عن مصادر سياسية تأكيدها أنّ الاتصالات الفرنسية لم تنقطع مع المسؤولين اللبنانيين، وتكشف عن أكثر ‏من اتصال جرى في الأيام الماضية من أجل معاودة الدخول الفرنسي على خط الملف اللبناني، ‏وخصوصاً من أجل تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، إذ لا يمكن دعم لبنان أو حصول أي ‏مؤتمر من الدول المانحة قبل أن تكون هناك حكومة إصلاحية تحظى بثقة اللبنانيين، ولكن وفق ‏الأجواء التي يتم تداولها فإنّ حكومة الأخصائيين باتت صعبة مع التدخّل الأميركي ورغبة ‏الثنائي الشيعي بأن تُطعَّم الحكومة بوزراء محسوبين على الطبقة السياسية، وهذا ما يرغب فيه ‏أيضاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

الشرق / تيريز القسيس صعب

قالت إنّ مصادر ديبلوماسية غربية كشفت أنّ مسؤولاً عسكرياً أميركياً رفيع المستوى وصل إلى لبنان خلال الساعات الـ ٤٨ الماضية، وذلك تمهيداً للزيارة المرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد شينكر إلى لبنان منتصف هذا الشهر. وأكدت المصادر أنّ موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تقدّم كل العناوين الأساسية في لبنان، وقالت المراجع التي رفضت الكشف عن اسمها واسم المبعوث العسكري، أنّ لزيارة شينكر ٣ عناوين أساسية ورئيسية أبرزها: انعكاس ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على الوضع الداخلي اللبناني لاسيما الوضع السياسي بشكل عام، وأولويات الحكومة المقبلة لاسيما ما يتعلّق بالإصلاحات المطلوبة دولياً، وإعادة تحريك التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافةً إلى أهمية استقلالية عمل الجيش، وكل المؤسسات العسكرية المنضوية، مع تقوية تقديم كل الدعم اللوجستي والميداني المطلوب للمؤسسة العسكرية. وأضافت المصادر إلى أنّ تشكيل لجنة لبدء التفاوض مع إسرائيل بات أمراً محسوماً.