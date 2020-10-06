روسيا اليوم

مستشار المرشد الإيراني: أرمينيا تحتل أراض أذربيجانية وعليها الانسحاب

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إن "أرمينيا احتلت أجزاء من أراضي أذربيجان ويجب أن تنسحب من تلك المناطق"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "هذا الهدف لا يمكن تحقيقه عسكريا".

وقال المستشار علي أكبر ولايتي، في مقابلة صحفية مساء اليوم الاثنين: "أرمينيا احتلت أجزاء من الأراضي الأذربيجانية وعليها مغادرتها والعودة إلى الحدود الدولية. على أرمينيا إخلاء المناطق الأذربيجانية التي احتلتها لكن لا يمكن أن يتم ذلك بالطرق العسكرية". وأشار ولايتي إلى أن أكثر من مليون أذربيجاني أصبحوا لاجئين نتيجة احتلال مناطقهم من قبل أرمينيا، مبيناً: "موقفنا من احتلال أرمينيا لأراضي أذربيجان كموقفنا من احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية".

وأوضح أن "أرمينيا تحتل، إلى جانب قره باغ، 7 مناطق أذربيجانية وعليها الانسحاب منها وفقاً للقرارات الدولية"، وشدد مع ذلك على أنه "لا حل عسكرياً للنزاع في قره باغ.. الحل يجب أن يمر عبر الطرق السياسية، لذا نحن نعارض أي إجراء عسكري من قبل أي من الطرفين".

واعتبر المسؤول الإيراني أن الحرب في قره باغ تتعارض مع مصالح الشعبين الأرميني والأذربيجاني وتعرض أمن المنطقة للخطر. واعتبر مستشار المرشد الإيراني أن "إسرائيل وتركيا تتدخلان في الحرب في قره باغ وتحرضان عليها"، وشدد على أنه لا يحق للجانب الإسرائيلي التواجد في منطقة قره باغ أو إبداء وجهة نظره في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا. وتابع: "نوصي أصدقاءنا في تركيا أن يسهموا في تحرير المناطق الأذربيجانية المحتلة بدلاً من صب البنزين على نيران النزاع. وندعو تركيا للمساعدة، إلى جانب دول المنطقة، على حماية المظلومين في أذربيجان وتحرير أراضيهم". وشدد على أن "تركيا يجب عليها ألا تسمح بأن يكون سفك الدماء هو المقابل لتحرير المناطق المحتلة لأذربيجان"، كما رأى أنه "لا حق كذلك لفرنسا في التدخل في هذا النزاع". كما أكد ولايتي أنه لا مصلحة لإيران في اندلاع حرب بين جارتيها أذربيجان وأرمينيا، مشيراً إلى أنه "ينبغي أن يعيش المسلمون والمسيحيون في كلا البلدين بأمن واستقرار كاملين".

The Jerusalim Post

رئيس المخابرات السعودية السابق ينتقد ملاحظات القيادة الفلسطينية للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

انتقد رئيس المخابرات السعودية السابق لدى الولايات المتحدة، الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، القيادة الفلسطينية لانتقادها قرار بعض دول الخليج بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي مقابلة مع قناة العربية بثت يوم الاثنين، وصف الأمير انتقاد السلطات الفلسطينية بأنه "تجاوز" و"خطاب مستهجن". وقال في أول تقرير له إن "القضية الفلسطينية قضية عادلة ولكن دعاتها فاشلون والقضية الإسرائيلية ظالمة لكن دعاتها أثبتوا نجاحهم. وهذا يلخص أحداث السبعين أو الـ75 سنة الماضية".

"هناك شيء تشترك فيه القيادة الفلسطينية المتعاقبة تاريخيًا: إنهم يراهنون دائمًا على الجانب الخاسر ، وهذا له ثمن".

ووافقت الإمارات العربية المتحدة على صفقة تاريخية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس / آب ، وحذت حذوها دولة البحرين الخليجية ، الحليف الوثيق للسعودية ، في سبتمبر / أيلول.

ويخشى الفلسطينيون من أن تؤدي هذه الخطوات إلى إضعاف موقف عربي طويل الأمد - يُعرف باسم مبادرة السلام العربية - يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وقبول الدولة الفلسطينية مقابل علاقات طبيعية مع الدول العربية.

وقال الرئيس محمود عباس إن القيادة الفلسطينية اعتبرت خطوة الإمارات "خيانة". وقالت المفاوضة الفلسطينية المخضرمة حنان عشراوي لرويترز إن الصفقة "بيع كامل".لم تعلق المملكة العربية السعودية، مهد الإسلام، بشكل مباشر على اتفاقيات التطبيع، لكنها قالت إنها لا تزال ملتزمة بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية.

وأشار الأمير بندر إلى الدعم المستمر منذ عقود من الملوك السعوديين المتعاقبين للقضية الفلسطينية، وقال إن الشعب الفلسطيني يجب أن يتذكر أن المملكة كانت موجودة دائمًا لتقديم المساعدة والمشورة.

وقال "هذا المستوى المنخفض من الخطاب ليس ما نتوقعه من المسؤولين الذين يسعون لكسب دعم عالمي لقضيتهم".

في حين أنه من غير المتوقع أن تحذو المملكة العربية السعودية حذو حلفائها الخليجيين في أي وقت قريب، يعتقد الخبراء والدبلوماسيون أن المملكة بدأت في تغيير الخطاب العام بشأن إسرائيل. ابنة الأمير بندر، الأميرة ريما، هي السفيرة السعودية الحالية في الولايات المتحدة.

Ynet

الجيش الإسرائيلي يقصف هدفًا لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ

هاجم الجيش الإسرائيلي هدفاً لحماس في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ باتجاه التجمعات الحدودية الإسرائيلية. ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات بعد أن اعتقد أن القذيفة سقطت في حقل مفتوح. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم الكشف عن إطلاق صاروخ واحد ولم يتم توجيه سكان المنطقة لاتخاذ أي إجراءات خاصة.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ من القطاع منذ 16 أيلول عندما تم إطلاق 13 صاروخًا خلال حفل توقيع البيت الأبيض لاتفاقات إبراهيم، وهي اتفاقية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين والإمارات.