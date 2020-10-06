الوكالة الوطنية للإعلام

قوى الامن: اجتماع للجنة طوارئ السجون أكد أهمية تضافر الجهود لاستكمال خطة الاستجابة في جميع السجون

عقدت لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية -المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي- في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة المكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، لمتابعة تطور الإجراءات المتخذة لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وقد حضر الاجتماع كل من: رئيس الإدارة المركزية ورئيس خلية أزمة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا العميد سعيد فواز، قائد الدرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي، وعدد من الضباط المعنيين، ممثلين عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر والقاضي باتريسيا بو عبود، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدم الطبيب رامي الصديق، ممثل عن المديرية العامة للأمن العام العقيد بسام فرح، نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، نقيبة الممرضين الدكتورة ميرنا ضومط، ممثلين عن: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية (WHO)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة( UNODC)، الجمعية اللبنانية لمكافحة الأمراض المعدية والجرثومية.

وكالة الأناضول

مسؤول بالخارجية المغربية: سنشارك في "مؤتمر برلين 2" حول ليبيا

قال مسؤول في وزارة الخارجية المغربية إن بلاده ستشارك في "مؤتمر برلين 2" حول الأزمة الليبية، في وقت لاحق وأوضح المسؤول، طلب عدم نشر اسمه، في تصريح للأناضول، أن المغرب "لن يشارك على المستوى الوزاري، بسبب تعذر ذلك على وزير الخارجية، ناصر بوريطة (لم يذكر سببا)". وأضاف أن بلاده "ستشارك (في المؤتمر) عبر ممثلها الدائم (لدى الأمم المتحدة) في نيويورك، السفير عمر هلال، بعدما أن تلقت الرباط دعوة للمشاركة". وكانت تقارير إعلامية مغربية ذكرت، في وقت سابق الإثنين، أن بوريطة رفض المشاركة في "مؤتمر برلين 2". ويُعقد "مؤتمر برلين 2" عبر تقنية التواصل المرئي، برعاية ألمانيا والأمم المتحدة، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية نفسها التي حضرت مؤتمر برلين الأول، في 19 يناير/كانون ثان الماضي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قرقاش يكشف دور الإمارات في اجتماعات "برلين 2"

كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، عن دور بلاده في اجتماعات "برلين 2"، التي عقدت عبر دوائر اتصال مغلقة. وغرد قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه جدّد اليوم خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا وضمن مسار برلين دعوة دولة الإمارات للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة تدعم جهود الأمم المتحدة للحل السياسي في ليبيا. وتابع في تغريدة أخرى: "نشهد العديد من المبادرات الإيجابية المساندة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، وتعمل دولة الإمارات مع المجتمع الدولي على دعم خارطة طريق سياسية بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة وعبر حل شامل ومستدام".

وكالة أنباء شينخوا

مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يعارض الافتراءات الأميركية إزاء شرطة هونغ كونغ

أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن بالغ استيائه ومعارضته لتشهير وزارة الخارجية الأمريكية وتشويهها إجراءات إنفاذ القانون من جانب شرطة هونغ كونغ. وطالب المكتب، الجانب الأميركي بوقف التدخل في شؤون هونغ كونغ تحت غطاء حقوق الإنسان وسيادة القانون، بشكل فوري. ولفت متحدث باسم المكتب إلى أنه في الأول من أكتوبر، شارك بعض الأشخاص في تجمعات غير مصرح بها وكان في حيازتهم أسلحة هجومية في هونغ كونغ، وكان يشتبه في انتهاكهم قانون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وبناء على ذلك، ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على هؤلاء الأشخاص وفق القانون، وهو أمر معقول وقانوني وضروري.