الشرق الاوسط 5 / 10 / 2020

"أبيكورب" تموّل تطوير مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ب 70،5 مليون دولار

وقّعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية اتفاقية لتمويل شركة "شعاع للطاقة 3"، المملوكة من قبل كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، ب 70،5 مليون دولار، لتطوير المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. وستجهّز المحطة الجديدة، التي تبلغ تكلفتها الرأسمالية 564 مليون دولار، بألواح شمسية ثنائية الأوجه، مع تقنية التتبّع الشمسي، وقد مكّنت هذه التقنيات من تحقيق أدنى سعر تعرفة لتوليد الطاقة الكهربائية عالمياً، حيث بلغت 1،7 سنت أميركي لكل كيلوواط الساعة. ومن المتوقع أن يقوم مشروع المرحلة الخامسة من المجمّع، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بتزويد 270 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، ويحد من انبعاثات الكربونية بنحو 1،18 مليون.

الشرق الأوسط 5 / 10 / 2020

مستقبل قطاع النفط يواجه تداعيات الجائحة وخطط التحول للطاقة النظيفة

أسفر وباء" كوفيد 19" وانخفاض أسعار النفط الذي تسبب فيه، عن خسائر فادحة لدى شركات النفط العملاقة التي تجد نفسها مرغمة على الحد من أنشطتها في الاكتشاف والتنقيب بشكل كبير. ومع التحول إلى طاقة صديقة للبيئة أكثر، الذي من شأنه أن يغرق الطلب على الذهب الأسود بشكل كبير على المدى الطويل، بات مستقبل قطاع بأكمله قاتماً. يلخص المحلل من " بي في إم" ستيفن برينوك، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، الأمر بالقول إن "استكشاف النفط تلقى ضربة قوية هذا العام مع انهيار الطلب وأسعار النفط بسبب الوباء العالمي".

الشرق الأوسط 5 / 10 / 2020

"مجموعة العشرين" لتصميم إطار حوكمة عالمي لتدفق البيانات والذكاء الصناعي

بينما تبحث "مجموعة الفكر" التابعة لـ"مجموعة العشرين" برئاسة السعودية اليوم متغيرات سوق العمل والتحديات الناتجة عن اقتصاد منصات التعليم، أكدت مصادر في "العشرين" أن العمل جار حالياً لتصميم إطار حوكمة عالمي لتدفق البيانات والذكاء الصناعي مع تسليط الضوء بصفة خاصة على تأثيرات الذكاء الصناعي والاختلال التكنولوجي على التوظيف وأماكن العمل، وكشف فريق الاقتصاد والتوظيف والتعليم في العصر الرقمي، المنضوي تحت مجموعة الفكر، عن أن عمل التوصيات حالياً تضمن الحاجة المتزايدة لإضفاء الطابع البشري على التكنولوجيا، وتوفير تدابير سياسات ملموسة ومستدامة تحافظ على صفات الفرد الذاتية وتحترم طابع السرية وتشجع على الاندماج في العصر الرقمي.

اللواء 6 / 10 / 2020

في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك وبما ينعكس إيجابياً على تطوير الواقع الاقتصادي العربي، تم في مقرّ اتحاد المصارف العربية في بيروت – لبنان توقيع اتفاق تعاون بين كل من اتحاد المصارف العربية والاتحاد العربي للانترنت والاتصالات.