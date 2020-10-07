لبنان الحر

نشرت رئاسة الحكومة تقريرها الأسبوعي حول الاستجابة لكارثة انفجار مرفأ بيروت. وكشف التقرير أنه "لغاية تاريخه، هناك 459 جمعية ومنظمة مسجلة لدى غرفة العمليات المتقدمة للجيش وهي تقدم المساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية، الدعم الصحي، إعادة إعمار المنازل المهدمة، دعم المهجرين وإدارة النفايات.

صوت لبنان

لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أنه عندما نجري فحوصات مبكرة ونعزل الحالات المصابة لا نعود بحاجة للمستشفيات بالنسبة نفسها وأضاف أن حد الأضرار يتم من خلال التشخيص المبكر للحالات وهذا هو العمل الصحيح.

radio orient

عقدت خلية الأزمة المشتركة في سهل عكار اجتماعاً في القاعة الاجتماعية في بلدة الحيصا، في حضور النائب مصطفى حسين، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، رئيس اتحاد بلديات السهل محمد حسين، عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي أحمد الهضام، رئيس بلدية تلبيرة عبدالحميد صقر، رئيس بلدية تلعباس شرقي محسن صالح، المحامي يوسف الهضام، المختار عبدالله درويش ومهتمين.

اذاعة النور

أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن "الوزارة دفعت خلال العام 2020 لغاية تاريخه مبلغ 213،074،335،000 ليرة لبنانية كمستحقات للمستشفيات الخاصة والحكومية وليس لدى الوزارة أي مستحقات إضافية للدفع حالياً". وأشار إلى أن "وزارة المالية كعادتها سوف تعطي الأولوية لهذه المستحقات فور ورودها من الجهات المعنية".

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، الذي أطلعه على مسار القوانين الإصلاحية التي تدرسها اللجنة وتلك التي تم إقرارها".