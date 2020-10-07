النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن الرئيس نبيه بري يردد أمام زواره أن اتصالاته مفتوحة مع رئيس الجمهورية قبل زيارتهما إلى الكويت ولا تشوبها أي شائبة، وان الهموم التي تشغله حيال البلد هي نفسها التي تهم بعبدا، مضيفاً أن رسالة أوروبية وصلت إلى الرئيس بري تمنت عليه أن يبلور مخرجاً يساعد في إعادة اللحمة وخيوط التواصل بين القوى السياسية والحزبية والنيابية من أجل التفتيش عن مخرج لتشكيل الحكومة.

النهار/ وجدي العريضي

وصف لبنان بأنه أضحى ضمن الكماشه الدولية وثمة ترقب لبلورة التشاور الفرنسي- الأميركي بعدما تحولت مبادرة الرئيس الفرنسي إلى خلطة سحرية تحمل نكهات أميركية وروسية مع تشاور وتواصل وتنسيق مع السعودية.

ولفت إلى لقاءات تعقد بين كوادر وناشطين من الحراك لإعادة رسم هيكلية جديدة وخطط مدروسة للتظاهر والاعتصامات.

الجمهورية/ نبيل هيثم

نقل عن مصادره قولها إن البلد في حالة فراغ قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات الأميركية بفترة طويلة، مضيفاً أن من يختار الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة هو المكوث السني والكلمة الفصل هي لدى الرئيس سعد الحريري وفريقه.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن النائب فيصل كرامي قوله إن زيارته إلى تركيا تركزت على الشق الإنساني والصحي والاجتماعي وما المانع دون قبول المساعدات التركية إذا كانت غير مقيدة بأي شرط سياسي ولا تؤثر على ثوابتي وقناعتي، لافتاً إلى أن علاقات ممتازة تربط بين بيروت وأنقرة.

الديار / دوللي بشعلاني

توقعت أن يدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للاستشارات النيابية منتصف الأسبوع المقبل لكي يتسنى للرئيس المكلف إجراء المشاورات السياسية وتأليف حكومة المهمة في غضون الستة أسابيع التي أعطاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقادة السياسيين لتشكيل الحكومة الموعودة.