روسيا اليوم

ترامب يرفع السرية عن جميع الوثائق الخاصة بالتحقيقات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سمح برفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفدرالية حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية. وأضاف أنه سمح برفع السرية أيضاً عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات حول استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لبريدها الخاص غير الآمن لاستقبال رسائل حكومية. وكتب في تغريدة: "لقد سمحت بشكل كامل برفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في تاريخ أميركا، وهي خدعة روسيا، فضلاً عن الوثائق المتعلقة بفضيحة بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني". وتأتي هذه الخطوة بعد أن صعدت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في وقت سابق من الثلاثاء تحذيراتها من تهديدات خارجية لأمن الانتخابات الرئاسية القادمة رغم غياب الأدلة على ذلك. وفي تقرير مؤلف من 26 صفحة بعنوان "تقييم التهديدات الداخلية"، زعمت وزارة الأمن الداخلي إنه "من المرجح أن تكون روسيا عنصر التأثير السري الرئيسي المرجح والجهة التي تبث معلومات مغلوطة ومعلومات مضللة داخل البلاد".

روسيا اليوم

واشنطن: قلقون من خطط تركيا لاختبار منظومات "إس-400" الروسية

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلق واشنطن العميق" إزاء تقارير تحدثت عن استعدادات تجريها تركيا لاختبار منظومات الدفاع الصاروخي "إس-400" التي اشترتها من روسيا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء: "إننا على علم بورود هذه التقارير وما زلنا نعارض بشكل قاطع شراء تركيا لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات إس-400، نحن قلقون للغاية بشأن التقارير التي تفيد بأن تركيا تواصل جهودها الرامية إلى بدء تشغيل إس-400". وذكرت صحيفة "يني أكيت" التركية في وقت سابق الثلاثاء، أن الجيش التركي قد يجري قريباً اختبارات على منظومات "إس-400" بالقرب من شاطئ البحر الأسود . ونشرت الصحيفة لقطات مصورة قالت إنها تظهر نقل الجيش لأجزاء من "إس-400" تجاه ولاية سينوب شمال البلاد عبوراً بمدينة سامسون، ولفتت إلى أن غلق السلطات المجال الجوي فوق سينوب يتعلق بالتحضيرات للتجارب المرتقبة.