الوكالة الوطنية للإعلام

لبنان القوي: الحاجة ضاغطة لتشكيل حكومة فاعلة والمسؤولية كبيرة على المجلس النيابي لإثبات رغبته وقدرته على التشريع والإصلاح

رأى تكتل "لبنان القوي" في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، أن "‏الحاجة ‏ضاغطة لتشكيل حكومة تتولى عملية الإصلاح المطلوب وقد أثبتت التجارب أن هذه الولادة لا تتأمن بمجرد تكليف رئيسها بل يحتاج الأمر إلى مجهود مسبق لضمان التأليف بعد التكليف"، مناشداً "القوى البرلمانية الكبرى أن تعي خطورة المرحلة وتسهل عملية ولادة حكومة تكون منتجة وفاعلة وإصلاحية وتلتزم تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه من ضمن المبادرة الفرنسية".

وكالة الأناضول

الأمم المتحدة قلقة من استمرار انكماش اقتصاد سوريا

قالت الأمم المتحدة، إنها تشعر بقلق متزايد من تداعيات الانكماش الاقتصادي المتواصل في سوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك. وقال دوجاريك: "نحن قلقون بشكل متزايد من تأثير الانكماش الاقتصادي المستمر في سوريا، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سياق يحتاج فيه أكثر من 11 مليون شخص بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية". وأضاف المسؤول الأممي أن المواد الغذائية الأساسية "أصبحت الآن بعيدة المنال بالنسبة للعديد من العائلات، حيث وصلت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية بعد أن زادت أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي". وطال ارتفاع الأسعار وسائل الوقاية من فيروس كورونا في وقت تتزايد فيه أعداد الإصابات بالبلاد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أميركا تكشف تفاصيل اتفاق تاريخي يقضي بخفض اعتمادها على اليورانيوم الروسي

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، اتفاق موسكو وواشنطن على تمديد أجله 20 عاماً مع تعديل لاتفاق نووي يهدف إلى تقليل واردات اليورانيوم من روسيا. "رغبة مبتذلة"... روسيا تكشف السر وراء خطاب واشنطن العدواني حول التقنيات النووية وقالت الوزارة في بيان: "وقعت وزارة التجارة الأميركية والمؤسسة الحكومية للطاقة الذرية روس آتوم، نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية، تعديلاً نهائياً لاتفاقية (تعليق مكافحة الإغراق على اليورانيوم من روسيا)". وأوضحت الوزارة في البيان الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن هذا التمديد للاتفاقية سيتم العمل به حتى عام 2040، ويقلل من اعتماد الولايات المتحدة على اليورانيوم المستورد من روسيا خلال تلك الفترة الزمنية.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الأفغاني في قطر لبحث العلاقات الثنائية ودفع عملية السلام

وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني إلى الدوحة في زيارة رسمية تستهدف بحث العلاقات الثنائية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين بالدولة، ودعم عملية السلام الأفغانية. وأعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيلتقي بالرئيس غني لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، دون مزيد من التفاصيل. والتقى الرئيس غني مساء اليوم في مقر إقامته برئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما بحثا تطورات الأوضاع في أفغانستان في ظل مفاوضات السلام الأفغانية التي تستضيفها الدوحة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (قنا). ويرافق الرئيس غني وفد يضم النائب الأول للرئيس أمر الله صالح، والقائم بأعمال وزير الخارجية محمد حنيف أتمار، ومستشار الأمن القومي حمد الله محب، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وعدداً من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وفق بيان للرئاسة الأفغانية.