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Published by lebarmy5 on أربعاء, 10/07/2020 - 10:31
Ar
- Shin Bet head violates coronavirus restrictions
- رئيس جهاز الأمن العام الاسرائيلي يخالف قيود فيروس كورونا
- Police ask A-G to green light probe of Gila Gamliel after corona violation
- الشرطة تطلب المدعي العام إعطاء الضوء الأخضر للتحقيق قي غيلا غاملييل بعد انتهاكها لتدابير كورونا
- Trump ends coronavirus relief talks with Democrats until after election
- ترامب يوقف المحادثات مع الديمقراطيين حول دعم الاقتصاد وسط فيروس كورونا حتى بعد الانتخابات
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Date:
الأربعاء, أكتوبر 7, 2020