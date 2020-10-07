Published by lebarmy5 on أربعاء, 10/07/2020 - 10:31
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  • Shin Bet head violates coronavirus restrictions
  •  رئيس جهاز الأمن العام الاسرائيلي يخالف قيود فيروس كورونا
  • Police ask A-G to green light probe of Gila Gamliel after corona violation
  •  الشرطة تطلب المدعي العام إعطاء الضوء الأخضر للتحقيق قي غيلا غاملييل بعد انتهاكها لتدابير كورونا
  • Trump ends coronavirus relief talks with Democrats until after election
  •  ترامب يوقف المحادثات مع الديمقراطيين حول دعم الاقتصاد وسط فيروس كورونا حتى بعد الانتخابات
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الأربعاء, أكتوبر 7, 2020