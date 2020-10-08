الوكالة الوطنية للإعلام

لجنة الشؤون الخارجية استمعت الى وهبه وعكر بشأن ترسيم الحدود البحرية جابر: لبنان يفاوض من موقع قوة ومعطيات جديدة تساعده لتبيان حقه

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة برئاسة النائب ياسين جابر، بحثت في موضوع ترسيم الحدود البحرية، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وعن وزارة الخارجية السفير غادي خوري والمستشار أحمد عرفه، وعن قيادة الجيش العميد الركن روني فارس وعلي حمدان (مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري). وقال النائب جابر بعد الجلسة: اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية للاستماع إلى معالي وزيرة الدفاع ومعالي وزير الخارجية وطبعاً كان معهما مساعدون من الجيش ومن وزارة الخارجية وفي حضور الأعضاء وبعض الزملاء النواب، في موضوع ترسيم الحدود البحرية الذي سيبدأ في الأسبوع المقبل. واعتبرت اللجنة أن ما حصل في هذا الموضوع هو إنجاز للبنان لأنه عبر سنوات طويلة كان هناك دائماً نوع من عدم قبول لاعتماد آلية يقبل بها لبنان والتي كان يصر عليها وهي أن يكون هذا التفاوض برعاية الأمم المتحدة أي ذات الإطار الذي تم اعتماده تقريباً في البر منذ اتفاق نيسان وبعد انسحاب اسرائيل في العام 2000 التي هي اللجنة العسكرية الثلاثية في مقر الأمم المتحدة في الناقوره برعاية الامم المتحدة. هذا ذات الاطار الذي سيتم تقريباً اعتماده يضاف إليه في موضوع الترسيم البحري وجود وسيط أميركي ليساعد في تسهيل الأمر".

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان يغادر قطر

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قطر بعد زيارة عمل التقى خلالها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بالعاصمة الدوحة. وفي وقت سابق ، وصل الرئيس أردوغان إلى العاصمة القطرية في زيارة عمل ليوم واحد، التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت العلاقات التركية - القطرية تميزاً وصلابة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية. كما أثرت الزيارات الرسمية المتكررة بين الرئيس أردوغان، والأمير تميم، في دفع العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما إلى الأمام. وشهد عام 2014 تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، وفي ظلها اكتسبت العلاقات الاقتصادية زخما كبيراً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: ترامب تحدث مرارا لصالح تطوير العلاقات مع روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تحدث مرارًا لصالح تطوير العلاقات مع روسيا، ومن المؤكد أن موسكو تقدر ذلك. وقال بوتين: "نحن نعلم أن الرئيس الحالي ترامب تحدث مرارًا لصالح تطوير العلاقات الروسية الأمريكية. نحن بالتأكيد نقدر ذلك كثيرًا. نحن، منذ البداية، عندما تحدث عن هذا في بداية المنافسة من أجل البيت الأبيض، نحن بالطبع، اهتمينا بذلك". وقال بوتين: "موقف المرشحين للرئاسة في أي بلد، بما في ذلك في دولة عظمى... مثل الولايات المتحدة يقيم من قبل ناخبي هذا البلد، وفي هذه الحالة من قبل مواطني الولايات المتحدة. أما نحن فمراقبون خارجيون، ولا نتدخل".