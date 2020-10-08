Published by lebarmy5 on خميس, 10/08/2020 - 10:26
Ar
  • France, Germany push for EU sanctions on Russians over Navalny poisoning
  • فرنسا وألمانيا تضغطان من أجل فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على الروس بسبب تسميم نافالني
  • Belarusian opposition politician Tsikhanouskaya wanted by Russia
  • السياسي المعارض البيلاروسي تسيخانوسكايا مطلوب من روسيا
  • France to hold aid conference for Lebanon in November
  • فرنسا ستعقد مؤتمر مساعدات للبنان في تشرين الثاني
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الخميس, أكتوبر 8, 2020