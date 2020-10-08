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Published by lebarmy5 on خميس, 10/08/2020 - 10:26
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- France, Germany push for EU sanctions on Russians over Navalny poisoning
- فرنسا وألمانيا تضغطان من أجل فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على الروس بسبب تسميم نافالني
- Belarusian opposition politician Tsikhanouskaya wanted by Russia
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- فرنسا ستعقد مؤتمر مساعدات للبنان في تشرين الثاني
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Date:
الخميس, أكتوبر 8, 2020