الوكالة الوطنية للإعلام

الوفاء للمقاومة: للاسراع بتشكيل حكومة فاعلة ومنتجة والابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء

عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها. حيث عبرت الكتلة عن "أملها بأن ينزاح عن صدر العالم اليوم وباء الكورونا الذي فرضت اجراءات مكافحته التخفيف ما أمكن من التجمعات الأمر الذي ترك أثره هذا العام على إقامة مجالس العزاء والأنشطة المواكبة لها بالنمط المعهود. وتقدمت من "دولة الكويت الشقيقة، أميرا وشعبا وحكومة ومجلس أمة، بأحر التعازي لمناسبة وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صاحب المواقف الرزينة والأيادي البيضاء الذي يحفظ له شعب لبنان ودولته الوفاء لوقوفه الدائم إلى جانبهما ومساعدته المتواصلة لتعزيز الصمود بوجه الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية ولإنماء مختلف المناطق ودعم وحدته الوطنية وأمنه واستقراره.

وتناولت الكتلة بعض القضايا والتطورات اللبنانية، وأكدت أن الوطن الذي تغيب فيه الحكومة تضعف فيه الدولة، وتتجه فيه حياة الشعب نحو الفوضى. ولبنان اليوم بأمس الحاجة للاسراع بتشكيل حكومة وطنية فاعلة ومنتجة ولذلك نبدي كل حرص على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها، وندعو الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين. وخلصت الكتلة الى ان "تحديد إحداثيات السيادة الوطنية هي مسؤولية الدولة اللبنانية، المعنية حصرا بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرض ومياه لبنانية، خلافا لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك، أن الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبية واستعادة أرضنا وصولا إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنية، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها مؤخرا.

وكالة الأناضول

ترامب يرفض المشاركة في مناظرة تقام "افتراضيا"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، رفضه المشاركة في مناظرة رئاسية تقام "افتراضيا" أمام منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن. جاء ذلك تعليقا على إعلان لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية التي قالت في وقت سابق اليوم إن المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب وبايدن ستكون "افتراضية" إثر إصابة الرئيس بكورونا. وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس بينزنس" إن هذا الترتيب غير مقبول لدينا. كما اتهم منظمي المناظرة بمحاولة حماية خصمه الديمقراطي جو بايدن.

بدوره، قال بايدن إنه ينبغي عدم عقد المناظرة إذا لم يتعاف ترامب من فيروس كورونا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية التركية: توصلنا مع اليونان لتفاهم حول عقد محادثات استكشافية في المرحلة المقبلة

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، عن توصله إلى تفاهم مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، حول عقد محادثات استكشافية بين البلدين في المرحلة المقبلة. وقال تشاوش أوغلو، في تصريحات صحفية عقب مشاركته في منتدى باتيسلافا للأمن العالمي: "أجريت لقاء مع نظيري اليوناني ديندياس، استغرق مدة 20 دقيقة، وتوصلنا خلال اللقاء إلى تفاهم حول عقد محادثات استكشافية واجتماعات حول تدابير بناء الثقة في المرحلة المقبلة". وأضاف: "ستقوم تركيا باستضافة هذه الاجتماعات لذا سنقترح موعداً لها". وتابع: "أكدت لديندياس أنه من المفيد مواصلة الحوار بين البلدين حتى في أصعب الظروف وتوصلنا اليوم إلى تفاهم حول مواصلة الحوار"، مشيرا إلى أنه "أطلع نظيره اليوناني على آرائه حول افتتاح منطقة مرعش المغلقة بمدينة غازي ماغوسا في قبرص الشمالية". وأوضح تشاويش أوغلو أن: العديد من الأشخاص والأوقاف والمؤسسات بما فيهم الروم القبارصة لا يستطيعون استخدام أملاكهم الموجودة في منطقة مرعش بسبب إغلاقها منذ سنوات طويلة.