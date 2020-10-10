TL

صدرت في الساعات الماضية إشارات الى أن الساعات المقبلة ستسجل انطلاق اتصالات واسعة النطاق لحسم مسألة تكليف الرئيس الحريري في استشارات القصر الجمهوري الخميس المقبل.

المنار

في شؤون التاليف، حالة الانتظار تمتد على اقرب تقدير الى موعد الاستشارات التي دعا اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس المقبل ، فيما مواقف رئيس حزب المستقبل النائب سعد الحريري تثير الاسئلة عما سيقدمه في هذا المسار مع اعلانه الاستعداد للتواصل مع الافرقاء من باب المبادرة الفرنسية ، وكيف سيصل ما انقطع مع بعضهم ابان تكليف مصطفى اديب؟.

nbn

ومن اليوم وحتى موعد الإستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل ترقب لآلية التواصل لما ستفضي إليه جولة الإتصالات التي سيجريها الحريري من نتائج ما يجعل الأمور مفتوحة في ظل عدم وجود إتجاه محسوم لناحية التكليف بشكل نهائي وبقاء التأليف في الإطار النظري حتى الساعة.

mtv

مفاجأتان حكوميتان في أسبوع واحد. المفاجأة الاولى وقعها رئيس الجمهورية الاربعاء بتحديده موعد الاستشارات النيابية الملزمة في الخامس عشر من الجاري . اما المفاجأة الثانية فبطلها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي اعلن من ال "ام تي في" ليل امس انه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة.

NTV

قالت مصادر تيار "المستقبل" لـ"الجديد" ان "جوهر كلام الرئيس سعد الحريري بالأمس أنه أعاد ترشيح المبادرة الفرنسية من أجل تحقيق فرصة الإنقاذ وهو يصر على اعتبارها الفرصة الوحيدة المتاحة لوقف الإنهيار وإعادة إعمار بيروت، انطلاقاً من اعتبارين: - تعويم الآليات السياسية والاقتصادية للمبادرة. - الاستعداد للقيام بكل ما يلزم من أجل تحقيق هذا الهدف."

OTV

القطع الداخلية والخارجية للبازل اللبناني باتت متوفرة، وكذلك الرسم النهائي، ولكن من يجمع الأجزاء، وكيف ستجمع؟

LBC

وكأننا في الذكرى السنوية للحرائق ! تذكرون أنه في مثل هذه الأيام من السنة الماضية، التهمت حرائق مناطق شاسعة من الغابات ووصلت إلى الممتلكات المنزلية والتربوية والصناعية، في ظل تقصير واضح وفاضح للسلطة التنفيذية ولبعض الإدارات المعنية، وبدأ تقاذف المسؤوليات.

الميادين

حذرت المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا استمرت عدوى كورونا بالارتفاع، مشيرة إلى أن "عدوى ​فيروس كورونا​ وانتشارها في ​ألمانيا​ دخلا وضعا غير مستقر، وهذا ما سيدفع ​الدولة​ إلى اتخاذ إجراءات صارمة في البلاد إذا ما بقي الوضع على حاله ضمن الإجراءات الحالية خلال عشرة أيام".

الجزيرة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع ​الصين​ية أن "المدمرة الأميركية "​جون ماكين​" دخلت إلى المنطقة المحيطة بجزر باراسيل دون إذن من الصين".

العربية

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة ل​وزارة الداخلية العراقية​، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية فجرت ​دراجة هوائية​ و​عبوة ناسفة​ في مدينة ​الفلوجة​ ب​الأنبار​، مؤكدة أنه "تم القبض على المجموعة بمتابعة مستمرة لخلايا داعش وخصوصا ما يسمى بولاية الفلوجة، بعد أن استهدفت المواطنين العزل وقوات ​الشرطة​ في المدينة، بانفجارين أحدهما بدراجة هوائية مفخخة والثاني بعبوة ناسفة الاثنين الماضي مما أدى لإصابات بصفوف الشرطة والمدنيين".