لبنان الحر

أشار رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​ في تصريح له الى انه "مبروك لطلاب LAU انتخاباتهم الديمقراطية. علنا نتعلم منهم ونذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة. مبروك لطلاب ​القوات اللبنانية​ هذا الانتصار الكبير في هذه ​الانتخابات".

صوت لبنان

توجه رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، الى "الرأي العام الواعي"، معتبرا أن "​الكورونا​ يحاصرنا من كل الجهات وهناك شريحة من الناس ترفض الامتثال و​الوقاية​ بل تعلم انها مصابة وتجول غير آبهة بالعواقب .المطلوب ادانة هؤلاء المجرمون بحق المجتمع وفضحهم واقفال دور العبادة ودور البلدات بأمر من ​البلديات​ كما انني اعترض على فتح ​المدارس​ اليوم".

radio orient

أشار عضو ​كتلة المستقبل​ ​طارق المرعبي​، في تصريح له إلى أنه يتابع "مع اهلنا في ​منطقة عكار​ بألم شديد ​الحرائق​ المتنقلة من بلدة لاخرى، وحولت النيران الاخضرار الى رماد واوقعت خسائر فادحة في الاشجار المثمرة والحرجية، وحاصرت المنازل نحيى جهود ​الدفاع المدني​ والاهالي و ​الجيش​ الذين يجهدون لاطفاء النيران ونتضرع الى الله ان يجنب اهالينا الاصابات".

اذاعة النور

اعتبر رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسان دياب​، في كلمة له، انه على "بعد ايام من ذكرى انتفاضة ال​لبنان​يين ضد السياسات المعتمدة وتسببت بالانهيار الحاد الذي وصل اليه البلد على كافة المستويات، لا بد من وقفة امام اللحظة الخطيرة ولا بد من جرس انذار ينقذ ما تبقى وينهي حالة الدوران.

صوت المدى

أشار عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​سيزار ابي خليل​، إلى أن "الأكثرية النيابية تستطيع الإطاحة بأي حكومة، لكن لم يكن يوما التوجه إلى هذا الخيار خصوصا في الوقت الحالي، وهي ليست كتغيير ملابس بل هي مسؤولية قانونية ومسألة وطن وشعب وهناك عاصمة مدمرة علينا أن نبنيها.